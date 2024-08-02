花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

▲▼縣府農業處現場會勘受災情形，硬質玉米、西瓜及香蕉等作物均受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受強烈颱風凱米影響，造成花蓮農業嚴重災損，縣長徐榛蔚為農友發聲，經縣府向農業部持續爭取，農業部於7月26日公告秀林、新城、花蓮市、吉安、壽豐等主要受災鄉市農產業全品項現金救助，再於8月1日公告鳳林鎮硬質玉米、西瓜、香蕉、香瓜、光復鄉硬質玉米、香蕉、瑞穗鄉香蕉為辦理113年凱米颱風現金救助地區。

受災農友可自今年8月2日起至8月12日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，本次公告救助品項及額度如下：

一、硬質玉米：每公頃為2萬8,000元。

二、西瓜：每公頃為6萬2,000元。

三、香蕉、香瓜：每公頃為8萬元。

陳淑雯進一步說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

縣長徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至8月12日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

徐榛蔚強調，凱米颱風期間強風、豪雨，部分農作物災情具有遲發性，農友如有發現農作生長異常，請主動向當地公所通報，也可利用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以方便公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。