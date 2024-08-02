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四接環評二度展延　林沛祥：市民不希望天然氣炸彈放家旁邊

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

針對台電計畫在基隆市水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），國民黨今（2日）召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥強調，四接設在基隆市的安全性大有疑慮，中央不應藐視基隆市民的權益，市民也不希望有一個可能爆炸的天然氣炸彈放在家旁邊；台北市議員鍾沛君則指出，民進黨政府強推四接的根本原因，就是死抱非核家園的神主牌不放，呼籲民進黨不要再愚民。

林沛祥表示，反對四接主要是基於安全原因，基隆市中山區協和電廠旁商家住戶眾多，設置液態天然氣發電廠的安全性大有疑慮。

他指出，往年曾計畫在高雄港設立液態天然氣轉運站，最後選址在旗津外海，但卻被當時馬政府的交通部長葉匡時打回票，說這是草菅人命，如果高雄港的外港不能設液態天然氣轉運站，在基隆接近市中心處又為何可以？難道基隆市民要再次被犧牲？他強調，如果不能保證基隆市民安全，就不應該有四接，中央不應藐視基隆市民權益。

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

林沛祥強調，在2022年基隆市長選舉時，當時市長林右昌贊成四接，但民進黨推出的市長候選人蔡適應卻不敢表態，這也是最後蔡適應落選的原因之一，市民不希望有一個可能爆炸的天然氣炸彈放在家旁邊，民進黨若想趁著謝國樑遇到罷免案的此時強推四接，就是霸凌基隆市民，佔基隆市全體市民的便宜。

林沛祥認為，四接要在基隆港嘴處設立，實質上犧牲了基隆港身為國際商港的功能。未來國際商船可能因為擔心安全風險而不來，也將得不償失。

鍾沛君則說，民進黨政府為了發電廠燃料需求強推四接，還大肆宣傳協和電廠要改成相對乾淨的天然氣發電，又訴諸南電北送的穩定性，想凸顯區域矛盾，一切都是把科學問題用政治解決，根本原因就是民進黨迄今仍抱著非核家園的神主牌。

鍾沛君指出，北台灣並不是沒有電力產能，除了深澳與協和電廠，還有核一、核二，協和電廠目前商轉中共有100萬千瓦的發電容量，台電規劃改成兩個各130萬千瓦的燃氣機組，總共可發260萬千瓦的電，但如果不要這260萬千瓦的燃氣發電，改成既有核一核二評估延役，總共會有324萬千瓦的裝置容量，遠遠超過勞民傷財的協和加四接的發電模式。此外，即便興建四接，協和一號燃氣機組要到2027年才能上線，因此四接加協和根本不是馬上能應急的方案，民進黨捨本逐末還歪理一堆，還要再愚弄民眾嗎？

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨發言人楊智伃則針對基隆市長罷免案指出，謝國樑到台鐵車站希望面對面接觸基隆市民，卻被罷免團體不斷造謠又跟騷，這些無限上綱的惡意行為，令人感到悲哀，謝國樑市長吃個早餐還要被跟蹤、被騷擾，除了可能危害到謝國樑的人身安全，更難為了台鐵及所有的基隆市民跟店家。

楊智伃表示，更誇張的是，綠營的在地老大、基隆市議長童子瑋一聽到國民黨朱立倫主席明天可能要前往基隆，跟謝國樑市長一起到仁愛市場吃麵，竟質疑活動挑選地點是否構成霸凌？難道童子瑋把仁愛市場當成私有財產？呼籲童子瑋不要這麼敏感脆弱，要罷免別人就要禁得起所有市民的檢驗。

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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