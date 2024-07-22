基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市社會處一名男科長傳出性騷擾單位女社工，被害女社工指控該名科長經常對她掐肩膀、摸手，令她不堪其擾，上月被害人又遭騷擾時她大聲遏阻，沒想到對方竟將她拉進會議室，企圖施壓了事。事情曝光後，市府已經該名科長調離現職，並召開性騷擾申訴調查委員會進行調查。

▲基隆市社會處一名男科長遭指控性騷擾單位女社工 。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解被騷擾的是社會處一名臨時人員，被指控的科長平時跟同仁相處不錯，把大家都當哥們，有時候經過同仁座位時會拍拍同仁肩膀等肢體碰觸，讓該名臨時人員感到不舒服，跟朋友抱怨過單位科長有這樣的行為，朋友將對話紀錄截圖PO上網，事情才曝光。

對此，基隆社會處表示，社會處知悉後已依性別平等工作法規定，釐清相關事實、協助疑似被騷擾同仁提起申訴，並關心其身心狀況與需求。市長謝國樑也特別重視此事，指示應依法從嚴處理，目前已將該名科長先由主管調任為非主管職務，並已調離社會處，靜待後續調查。

另外，市府人事處為更周全相關的處理程序，已於7月15日針對此案召開性騷擾申訴調查委員會議，會中決議組成調查小組，就全案進行調查，調查結果如確認性騷擾屬實，將移請考績會予以懲處，市府決不寬待，為同仁提供更友善的職場環境。

