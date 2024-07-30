「拆樑」若成功明年恐爆大罷免潮？　藍委：綠軍也會遭殃

實習記者歐承翰／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，謝於日前受訪時表示，若是他沒有守住，明年恐怕會有更多藍委遭罷免，他猜想國民黨基隆立委林沛祥也是其中之一。對此，林沛祥今（30）日回應，他對謝國樑有信心，但若是利用媒體仇恨動員加上偏頗報導就能罷免縣市長，那綠軍也會遭殃，這樣的行為非常不可取。

▲立委王鴻薇、林沛祥召開「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

謝國樑日前說，這次罷免案並非是罷免的最後一站，而是罷免的第一站，假如這一站沒有守住，到了明年就會有20至30名立委等著要被罷免，他猜林沛祥也可能是其中之一，若這次沒有壓制住，明年又要再經歷一次。

對此，林沛祥今天出席「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案」記者會時回應，他對謝國樑有信心，基隆市民會給他支持及公平的評價，但是如果隨便利用媒體仇恨動員，在議題膠著加上偏頗報導，就可以成功罷免縣市長，那未來就不一定只有藍軍會被罷免，綠軍明年也會遇到大罷免潮，所有選區立委，甚至縣市首長都會遭殃，這樣仇恨動員和偏頗報導以致政治動盪和鬥爭非常不可取。

▲國民黨立委林沛祥被基隆市長謝國樑點名可能會是下一個被罷免名單。（圖／記者陳煥丞攝）

針對公視台語台日前播出「拆樑行動」的專題報導，王鴻薇質疑，公視身為公營媒體，拿納稅人的錢，卻針對罷免案報導如此偏頗，甚至踰越法律界線，現在也傳出有人要罷免新竹市長高虹安，公視是不是也該如法炮製做一集節目？若是容許公視偏頗報導「拆樑行動」，那下一個被罷免的，可能就是高虹安、林沛祥或是她自己。

「若今天公視可以這樣報導，其他電視台為什麼不可以？」王鴻薇直言，以後民眾打開電視，幾乎都是執政黨控制的媒體，完全一面倒的報導，省略藍營的發言和新聞稿。她強調，民進黨的立委可能認為，有控制媒體，公視不會如此報導他們，但也不能這樣，公共電視應基於公共利益與公共政策，因為公視是拿全民的納稅錢，而不是40%人的錢。