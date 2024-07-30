王鴻薇檢舉公視宣傳「拆樑」片！　已發函NCC、市選委會要求下架

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前踢爆，公視台語台新聞專題節目《台灣記事簿》預告片上線，內容滿滿是宣傳「拆樑行動」的內容，質疑「公廣集團拿納税人的錢，怎麼變成黨媒？」王鴻薇今（30日）再與藍委林沛祥共同召開記者會表示，該內容違明顯反選罷法，已向基隆市選委會、國家通訊傳播委員會檢舉，並去函要求下架該節目，要求相關單位依法查處。

▲藍委王鴻薇、林沛祥召開「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

王鴻薇、林沛祥與柯比能法律事務所主持律師柯晨晧，今召開記者會，針對公共電視台違反「公職人員選舉罷免法」第49條進行檢舉，並要求相關影片下架，王鴻薇說，該節目11分鐘，整段報導謝國樑回應罷免只有七秒，不知道還以為是業配，顯然公視台語台根本完全不演了，這到底是什麼惡質媒體？如此目無法紀公然踩線，公視膽敢領納稅錢淪落去當黨媒。

王鴻薇續指，公視台語台新聞專題「台灣記事簿」中「拆樑行動―新世代的政治參與」單元中，內容違反選罷法，播報基隆市長謝國樑罷免案，以片面、支持罷免案之報導內容陳述，已向基隆市選委會、國家通訊傳播委員會檢舉，並去函要求下架該節目，要求相關單位依法查處。

柯晨晧律師則說，依照「公職人員選舉罷免法」第49條第2項：「公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」。初步來看確實有違法之虞，公視應向社會釐清事實，如果確實有涉法，應主動下架該節目。

林沛祥感嘆，公視台語台於該節目播報具有支持罷免案之宣傳，以發起人等相關團體之陳述視角進行單方面報導，針對被罷免方（基隆市政府），僅有7秒提及「面對超過四萬份罷免連署書，謝國樑卻是沒針對罷免理由回應」，明明基隆市府針對相關爭議過去都有回覆，該節目為何不能引用？這種惡意的節目內容安排，擺明就是要協助罷免，假公廣媒體身份，進行政治鬥爭。