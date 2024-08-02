麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉公所今（2）日正式啟用「興華繪本館」由鄉長許忠富與在地各級民代、村長一同為鄉親們備受期待的場館揭牌。除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地，更象徵著麥寮鄉在文化與健康生活方面大耀進，讓每一位來鄉親到此都能找到屬於自己的幸福和快樂。

▲麥寮鄉長許忠富與體驗繪本館的孩子們開心共讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「興華繪本館」內部設計溫馨舒適，擁有各類適合不同年齡層的兒童繪本，是一個親子共讀、培養孩子閱讀習慣的理想場所，此外，為提升居民生活品質，館內更設置社區型運動教室，除可享受閱讀亦能進行休閒運動。運動教室提供多種運動選擇，如跑步機、風扇車、律動儀等，滿足不同年齡層和興趣的需求。

今日揭牌啟用活動安排了故事媽媽引導小朋友閱讀繪本，也吸引許多鄉親前往體驗。鄉親均表示，能有這樣集閱讀和運動於一體的場所，無疑將成為社區生活的一大亮點。興華村長蔡明宏指出，這個充滿活力和溫暖的空間，將讓居民共同感受繪本館帶來的美好改變。

▲「興華繪本館」運動教室提供多種運動選擇，如跑步機、風扇車、律動儀等，滿足不同年齡層和興趣的需求。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉鄉長許忠富表示，「興華繪本館」坐落於興華幸福公園，是在地居民活動休閒的主要場域，未來也將提供更多元的休閒選擇，豐富居民的文化與健康。興華繪本館不僅是孩子們的閱讀天地，還是社區居民運動健身的好去處。繪本館內的故事媽媽活動將定期舉辦，讓孩子們在愉快的閱讀氛圍中學習成長。

▲「興華繪本館」的故事媽媽活動將定期舉辦，讓孩子們在愉快的閱讀氛圍中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）