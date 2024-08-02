　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉公所今（2）日正式啟用「興華繪本館」由鄉長許忠富與在地各級民代、村長一同為鄉親們備受期待的場館揭牌。除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地，更象徵著麥寮鄉在文化與健康生活方面大耀進，讓每一位來鄉親到此都能找到屬於自己的幸福和快樂。

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉長許忠富與體驗繪本館的孩子們開心共讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「興華繪本館」內部設計溫馨舒適，擁有各類適合不同年齡層的兒童繪本，是一個親子共讀、培養孩子閱讀習慣的理想場所，此外，為提升居民生活品質，館內更設置社區型運動教室，除可享受閱讀亦能進行休閒運動。運動教室提供多種運動選擇，如跑步機、風扇車、律動儀等，滿足不同年齡層和興趣的需求。

今日揭牌啟用活動安排了故事媽媽引導小朋友閱讀繪本，也吸引許多鄉親前往體驗。鄉親均表示，能有這樣集閱讀和運動於一體的場所，無疑將成為社區生活的一大亮點。興華村長蔡明宏指出，這個充滿活力和溫暖的空間，將讓居民共同感受繪本館帶來的美好改變。

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「興華繪本館」運動教室提供多種運動選擇，如跑步機、風扇車、律動儀等，滿足不同年齡層和興趣的需求。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉鄉長許忠富表示，「興華繪本館」坐落於興華幸福公園，是在地居民活動休閒的主要場域，未來也將提供更多元的休閒選擇，豐富居民的文化與健康。興華繪本館不僅是孩子們的閱讀天地，還是社區居民運動健身的好去處。繪本館內的故事媽媽活動將定期舉辦，讓孩子們在愉快的閱讀氛圍中學習成長。

▲「興華繪本館」今揭牌啟用，除提供豐富的閱讀空間、社區型運動教室，讓社區居民享有多樣化的休閒運動場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「興華繪本館」的故事媽媽活動將定期舉辦，讓孩子們在愉快的閱讀氛圍中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

►火煙狂竄畫面曝！台61線平面2車相撞　油箱破裂瞬間引發火燒車　

►快訊／雲林國道1號「5車追撞」5人送醫　1人重傷受困車頭、大腿骨折

►超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

►機車闖平交道「遭區間車撞上」　台鐵斗南=大林單線行車

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高
晶片測試大廠上演「無塵室拳擊賽」　女員工被一拳KO在地
暴漲暴跌「AI股恐慌來了」　投資專家：拋售潮剛要開始
周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在
快訊／陳修將通緝令發布！　追訴至2064年
登山老鳥喪命　搜救見「3人交疊一起」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024台灣美食展台南館　黃偉哲邀品嚐台南400好味道

首屆高齡健康產業博覽會台南設20個參展攤位　黃偉哲：台南城市館免費健康測試

超前部署高齡社會　南消一大隊踏勘轄內長照中心提升救災應變能力

台南義消總隊表彰大橋救護義消王淳弘　榮獲全國救護志工菁英獎

萬興大排、蔦松大排風災溢堤　劉建國蘇治芬會同水利署勘察究責

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

花蓮分署法拍又來了　可通訊投標！下殺65折温泉套房最搶手

花蓮8 ／1起開放自由撿拾漂流木！　加工轉售須登記

為民請命　陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建費6千萬

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

2024台灣美食展台南館　黃偉哲邀品嚐台南400好味道

首屆高齡健康產業博覽會台南設20個參展攤位　黃偉哲：台南城市館免費健康測試

超前部署高齡社會　南消一大隊踏勘轄內長照中心提升救災應變能力

台南義消總隊表彰大橋救護義消王淳弘　榮獲全國救護志工菁英獎

萬興大排、蔦松大排風災溢堤　劉建國蘇治芬會同水利署勘察究責

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

花蓮分署法拍又來了　可通訊投標！下殺65折温泉套房最搶手

花蓮8 ／1起開放自由撿拾漂流木！　加工轉售須登記

為民請命　陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建費6千萬

天王回歸！GD被爆11月首爾高尺巨蛋開唱　韓網狂歡：瘋掉，好想去

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

解剖確認內臟大出血！20歲屁孩虐殺小黑貓　最重關2年罰200萬

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

台鐵今全面復駛「2原因列車誤點」　9月小改點因應

上海證交所副總落馬！陸金融圈瘋傳「上班到一半被帶走」

鄰居愛犬站路中！他和朋友「撞過去」輾斃　冷血男下場曝光

2024台灣美食展台南館　黃偉哲邀品嚐台南400好味道

汪海邊玩煞車不及落海　狼狽游上岸媽在旁大笑

地方熱門新聞

這幾天穿原住民族服　不限次數免費搭桃捷

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

桃園蓮花季這二天　穿戴原民配飾拿好禮

國際餐飲品牌攻台一號店都選新北落腳

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

埔里鎮日月町複合式商場開幕

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

新竹訓練營學員溺斃傳未保險黃偉哲要求注意安全

拼暑期買氣　大江七夕情人+父親節優惠齊發

凱米颱風淹水台南未提供照片亦可現場勘查審認

陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建經費6千萬

座落桃園青埔　KIRI國際原住民族文創園區開幕

中原校友謝炎盛捐款　助半導體產業學院發展

更多熱門

相關新聞

台61線平面2車相撞　油箱破裂瞬間引發火燒車

台61線平面2車相撞　油箱破裂瞬間引發火燒車

雲林麥寮鄉台61線下方一處涵洞，昨（1）日晚間發生自小貨車與銀色自小客貨發生碰撞，造成火燒車事故，現場火勢猛烈濃煙竄天，銀色客貨車車頭與藍色貨車車身著火，路過民眾拍下驚人火焰，幸雙方駕駛均無受傷，詳細肇事責任由警方進一步調查釐清中。

麥寮鄉長許忠富體恤基層　全鄉218鄰長獲千元津貼

麥寮鄉長許忠富體恤基層　全鄉218鄰長獲千元津貼

麥寮前鄉長保險箱搜出270萬現金成索賄鐵證

麥寮前鄉長保險箱搜出270萬現金成索賄鐵證

麥寮鄉前鄉長向綠能廠商索賄　2人聲押獲准

麥寮鄉前鄉長向綠能廠商索賄　2人聲押獲准

台塑發300萬　助麥寮台西1115學子

台塑發300萬　助麥寮台西1115學子

關鍵字：

麥寮鄉興華繪本館麥寮鄉長許忠富

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面