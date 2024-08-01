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帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

▲▼桃園機場,潔哥,電競區,按摩椅,免費。（圖／業者提供）

▲30D鄉民女神潔哥桃機PS5爽玩不停，免費多元設施「適合辦電競賽」原因超務實。（圖／截自潔哥IG，下同)

生活中心／綜合報導

擁有傲人30D的鄉民女神潔哥，近日PO出到機場拍攝影片。令她感到驚喜的是，桃園國際機場現已設置免費電競區，其中還包括她一直夢寐以求的PS5遊戲機。這個消息一出，網友們紛紛留言邀請潔哥在機場進行電競對戰，也有人開玩笑地提醒她「不要被家人看到」，還有人好奇問她是否「玩得太入迷而忘記登機」。

在影片中，我們可以看到潔哥在機場各個角落探險，她對於桃園機場的設施完善且充滿驚喜感到驚訝。其中，機場內的電競區讓她印象尤為深刻。在那裡，她找到了一直想買的PS5，並且可以免費遊玩。潔哥在影片中激動地表示：「這真是太棒了！想不到機場竟然有這樣的設施。」

▲▼桃園機場,潔哥,電競區,按摩椅,免費。（圖／業者提供）

▲潔哥稱桃機免費電競區域是她最愛的設施。

影片中，潔哥興奮地體驗了每一個電競設施，包括最新的遊戲設備、還有免費電腦供使用。除此之外，她還開箱了機場的其他免費設施，包括舒適的按摩椅和兒童遊戲區。潔哥認為，這些設施讓等待變得不再枯燥，反而充滿樂趣。此外，潔哥還展示了機場內的閱讀區和書法練習區，並笑稱這些地方讓她感到「文藝氣息滿滿」。

▲▼桃園機場,潔哥,電競區,按摩椅,免費。（圖／業者提供）

▲潔哥覺得在機場寫書法讓她文藝氣息提升不少。

潔哥的影片引起了網友們的熱烈討論，許多人留言建議潔哥在桃園機場舉辦一場電競賽。「潔哥直接在桃園機場辦一場電競賽拉！大家一起來PK。」、「現在有這些免費設施也太高級」、「FAFA會不會玩到不想登機？」網友們對於機場有這些免費設施感到驚訝，並期待有機會能親自體驗。

▲▼桃園機場,潔哥,電競區,按摩椅,免費。（圖／業者提供）

▲潔哥影片引起了廣大網友的關注和討論。（圖／截自潔哥FB）

潔哥也回應了網友的留言，她說：「桃園機場這些設施真的都是免費的，電競區真的很適合辦比賽耶！玩累了還有按摩椅可以放鬆一下，帶小孩來桃園機場很貼心，還準備了尿布、尿布台，還有小孩的遊戲區，讓陪伴的家人如果不愛電競也可以去旁邊看書、逛街，真的很不錯。」她還逗趣地標記了桃園機場，讓粉絲們一起敲碗。

▲▼桃園機場,潔哥,電競區,按摩椅,免費。（圖／業者提供）

▲桃園機場適合一家大小，貼心提供免費嬰兒尿布、尿布台、遊戲室，大人累了還有按摩椅可以放鬆。

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