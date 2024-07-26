巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

▲2024巴黎奧運即將於26日拉開序幕。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運即將於當地時間26日下午7時30分（台灣時間27日凌晨1時30分）正式拉開序幕，法國首都巴黎成為繼倫敦之後，第2個三度舉辦夏季奧運的城市，為相隔100年後再度迎來舉辦夏季奧運的機會，且是不受傳染病等疫情影響的世界級體育盛事，一連17天的體育盛事預計有206國好手參與。

綜合NHK等外媒報導，法國巴黎時隔10年終於再度舉辦夏季奧運，此次奧運口號「奧運更開放」，呼籲透過體育的力量打開人們的心房，讓人們停止將差異視為障礙，而開幕典禮破天荒在塞納河以水上遊行方式進行，運動選手將搭乘數十艘船隻，從東部的奧斯特利茲橋出發，航行6公里抵達艾菲爾鐵塔，預計在杜樂麗花園點燃聖火。

▲前聯合國秘書長潘基文、世衛組織祕書長譚德塞在巴黎奧運舉起聖火。（圖／路透）

此次巴黎奧運將會有32個比賽項目、爭奪329枚獎牌，由206個國家與地區各別派出代表隊參賽，參加比賽的運動員總共約有1萬1200人，其中男性為5700人、女性則為5500人，男女比例首次接近50%對50%。比賽項目中，巴黎奧運刪減了東京奧運的棒球、壘球、空手道，並新增霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪等四個大項，後面三者也是東京奧運的比賽項目。

另外，日本在巴黎奧運所派出的代表團人數高達409人，創下歷屆賽事以來的最高紀錄，目標是奪下20枚金牌。

2024巴黎奧運的賽程將在35個場館進行，主要座落於巴黎或周邊地區，只有少部分賽事才會在其他城市的場館進行，其中位於里昂的奧林匹克里昂體育場將進行部分足球賽事，而法屬玻里尼西亞群島的大溪地則是衝浪賽事的主場，距離其他賽事場地將近1萬6000公里。

▲法屬玻里尼西亞群島大溪地成為衝浪賽事的主場，距離巴黎1萬6000公里。（圖／達志影像／美聯社）

國際奧林匹克委員會統計指出，其實歷屆奧運以來奪得最多面獎牌的國家是美國，高達2975枚，其次為俄羅斯得到1204枚、德國則獲得1058枚獎牌；至於獲得最多面「金牌」的國家，同樣依序是美國、俄羅斯、德國，其中美國獲得1179枚金牌、俄羅斯473枚、德國342枚，而英國、法國、義大利、中國、瑞典、挪威也曾累計獲得200枚以上金牌。

然而，受到俄烏戰爭影響，發動武力侵略烏克蘭的俄羅斯，這一回同樣遭到國際奧委會制裁，無法派出國家代表團參賽，選手僅能以「中立運動員」身分出賽，導致今年參加奧運的俄羅斯人從335人銳減至15人。

根據美媒CBS，尼爾森公司Gracenote曾於今年6月發布虛擬獎牌榜預測，從東京奧運以來全球和各大洲的主要比賽現有數具進行分析，預估巴黎奧運的最大贏家將會落在美國，推測美國隊本次將橫掃123枚獎牌，包括37枚金牌、34枚銀牌、52枚銅牌，不過被預測能奪得87枚獎牌的中國，恐怕會威脅美國體育大國的地位。