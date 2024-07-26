　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

▲▼2024巴黎奧運即將於26日拉開序幕。（圖／路透）

▲2024巴黎奧運即將於26日拉開序幕。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運即將於當地時間26日下午7時30分（台灣時間27日凌晨1時30分）正式拉開序幕，法國首都巴黎成為繼倫敦之後，第2個三度舉辦夏季奧運的城市，為相隔100年後再度迎來舉辦夏季奧運的機會，且是不受傳染病等疫情影響的世界級體育盛事，一連17天的體育盛事預計有206國好手參與。

綜合NHK等外媒報導，法國巴黎時隔10年終於再度舉辦夏季奧運，此次奧運口號「奧運更開放」，呼籲透過體育的力量打開人們的心房，讓人們停止將差異視為障礙，而開幕典禮破天荒在塞納河以水上遊行方式進行，運動選手將搭乘數十艘船隻，從東部的奧斯特利茲橋出發，航行6公里抵達艾菲爾鐵塔，預計在杜樂麗花園點燃聖火。

▲▼前聯合國秘書長潘基文、世衛組織祕書長譚德塞在巴黎奧運舉起聖火。（圖／路透）

▲前聯合國秘書長潘基文、世衛組織祕書長譚德塞在巴黎奧運舉起聖火。（圖／路透）

此次巴黎奧運將會有32個比賽項目、爭奪329枚獎牌，由206個國家與地區各別派出代表隊參賽，參加比賽的運動員總共約有1萬1200人，其中男性為5700人、女性則為5500人，男女比例首次接近50%對50%。比賽項目中，巴黎奧運刪減了東京奧運的棒球、壘球、空手道，並新增霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪等四個大項，後面三者也是東京奧運的比賽項目。

另外，日本在巴黎奧運所派出的代表團人數高達409人，創下歷屆賽事以來的最高紀錄，目標是奪下20枚金牌。

2024巴黎奧運的賽程將在35個場館進行，主要座落於巴黎或周邊地區，只有少部分賽事才會在其他城市的場館進行，其中位於里昂的奧林匹克里昂體育場將進行部分足球賽事，而法屬玻里尼西亞群島的大溪地則是衝浪賽事的主場，距離其他賽事場地將近1萬6000公里。

▲▼法屬玻里尼西亞群島大溪地成為衝浪賽事的主場，距離巴黎1萬6000公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲法屬玻里尼西亞群島大溪地成為衝浪賽事的主場，距離巴黎1萬6000公里。（圖／達志影像／美聯社）

國際奧林匹克委員會統計指出，其實歷屆奧運以來奪得最多面獎牌的國家是美國，高達2975枚，其次為俄羅斯得到1204枚、德國則獲得1058枚獎牌；至於獲得最多面「金牌」的國家，同樣依序是美國、俄羅斯、德國，其中美國獲得1179枚金牌、俄羅斯473枚、德國342枚，而英國、法國、義大利、中國、瑞典、挪威也曾累計獲得200枚以上金牌。

然而，受到俄烏戰爭影響，發動武力侵略烏克蘭的俄羅斯，這一回同樣遭到國際奧委會制裁，無法派出國家代表團參賽，選手僅能以「中立運動員」身分出賽，導致今年參加奧運的俄羅斯人從335人銳減至15人。

根據美媒CBS，尼爾森公司Gracenote曾於今年6月發布虛擬獎牌榜預測，從東京奧運以來全球和各大洲的主要比賽現有數具進行分析，預估巴黎奧運的最大贏家將會落在美國，推測美國隊本次將橫掃123枚獎牌，包括37枚金牌、34枚銀牌、52枚銅牌，不過被預測能奪得87枚獎牌的中國，恐怕會威脅美國體育大國的地位。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
直擊！　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資
快訊／車輛遭砸扁　維修員宣告不治
高虹安贏了！挨告侵害著作權　法官：太晚提告
「颱風雞排」開吃！民眾排隊2.5hrs：值得
下周恐又有熱帶系統生成　「這2天」最靠近台灣
嘉義男浮屍身分確認！昨落水通報失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯領導人遭拘留死亡　以色列被控施加酷刑

巴紐3村莊遭放火屠村！女子被性侵後「丟河裡餵鱷魚」　已至少26死

川普用「N」開頭稱呼黑人？　侄子新書蹭熱度爆內幕

賀錦麗強勢接棒！　他預測川普副手「拋棄范斯」改選她

比利時突襲逮7人「正準備恐攻」　檢：未查明是否與奧運有關

近5公尺蟒蛇緊緊纏住脖子　印度男脫褲解放遇襲驚險逃死

14歲開始援交！櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」　怒持刀捅人

歐巴馬表態了！支持賀錦麗競選美國總統　通話影片曝光

90%火車延誤！巴黎鐵路遭縱火　「80萬人擠滿車站」抱頭席地而坐

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

哈瑪斯領導人遭拘留死亡　以色列被控施加酷刑

巴紐3村莊遭放火屠村！女子被性侵後「丟河裡餵鱷魚」　已至少26死

川普用「N」開頭稱呼黑人？　侄子新書蹭熱度爆內幕

賀錦麗強勢接棒！　他預測川普副手「拋棄范斯」改選她

比利時突襲逮7人「正準備恐攻」　檢：未查明是否與奧運有關

近5公尺蟒蛇緊緊纏住脖子　印度男脫褲解放遇襲驚險逃死

14歲開始援交！櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」　怒持刀捅人

歐巴馬表態了！支持賀錦麗競選美國總統　通話影片曝光

90%火車延誤！巴黎鐵路遭縱火　「80萬人擠滿車站」抱頭席地而坐

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話…她當場抓狂反擊

郭阜林轉隊首戰緊張到發抖　合體浣熊兄弟吳念庭疑惑：哪裡像？

川崎「忍者H2氫燃料重機」展演！保留機械增壓、排放更環保

直擊！新佳陽部落成孤島　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資

淹水面積小、退水速度快　行政院：前瞻治水工程已將影響降到最小

快訊／留守阿里山搶修！林鐵班長完成任務　返家途中被落石砸中亡

深耕陸多年！明道喊話「想把時間留給台北」　巴黎砸3千萬置產當瑪丹娜鄰居

凱米颱風尾橫掃　台電台南區處及新營區處全力搶修倒塌電桿高壓斷線

凱米颱風水淹高雄　北市府盤整救災人力機具南下馳援

哈瑪斯領導人遭拘留死亡　以色列被控施加酷刑

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

女獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子

最古老超級木星　距地球僅12光年

防性愛床？跳水王子實測選手村「回收紙板床」

颱風來襲油輪沉馬尼拉灣　菲國急防最大漏油災難

奈良鹿被踹影片曝光　日本警方出動了

中樂透4千多萬「吃光光」驚人蛻變曝

YTR夫婦爽嗑生蠔竟「吃下致命病毒」1死1傷

馬斯克變性女兒怒轟父「冷漠自戀」：太殘忍了

俄質疑澤倫斯基統治合法性：仍願與烏克蘭談判

歐巴馬表態挺賀錦麗　影片曝光

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

挖到313萬鑽石　窮礦工要發錢了

全球航空、機場行李遺失率排名　台灣表現佳

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

更多熱門

相關新聞

詹皇掌旗搭檔苦惱30公分身高差

詹皇掌旗搭檔苦惱30公分身高差

年僅20歲的美國女網新星高芙(Coco Gauff)，成為隊史首位在奧運掌旗的網球選手，也是歷來最年輕的掌旗官，她為此感動到哭出來，她也很期待與NBA天王詹姆斯(LeBron James)一起掌旗，她之前並沒有見過詹皇本人，不過兩人將近30公分的「身高差」讓她有些苦惱，擔心一起拿著旗幟時會出差錯。

中華隊開幕進場名單更新　謝淑薇不出席

中華隊開幕進場名單更新　謝淑薇不出席

奧運選手村食物不足　英國派廚師救援

奧運選手村食物不足　英國派廚師救援

即／奧運倒數　法高速列車網絡癱瘓

即／奧運倒數　法高速列車網絡癱瘓

英國跳水王子征戰巴黎奧運！

英國跳水王子征戰巴黎奧運！

關鍵字：

2024奧運2024奧運國際2024奧運台灣之光國際焦點法國巴黎巴黎奧運開幕聖火

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面