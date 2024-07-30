日月潭涵碧樓搶攻秋節市場　廣式台式月餅禮盒配紅玉紅茶

▲日月潭涵碧樓酒店推出限量「涵碧頌月」禮盒與「涵碧映月」月餅禮盒。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭涵碧樓酒店提早搶攻中秋節市場，推出限量「涵碧頌月」禮盒與「涵碧映月」禮盒，以手工精心製作的廣式奶黃流心月餅與酥鬆綿密的台式綠豆椪月餅，搭配魚池鄉貓囒山特產紅玉紅茶（台茶18號），提供饋贈親友、全家團圓共賞明月、分享茶香配餅香的最佳選擇。

涵碧樓指出，「頌月禮盒」將香港傳統老師傅好手藝經典重現，有經典奶黃、奶黃流心2種口味，是每年皆提前售罄的熱賣年節商品，「映月禮盒」則內含冰心清餡綠豆沙、咖哩魯肉綠豆沙、茶香綠豆鹹蛋黃，3種口味各2顆；2種禮盒均附1罐與貓囒山茶園獨家合作的紅玉紅茶（台茶18號）。

涵碧樓表示，涵碧頌月禮盒售價1680元，即日起至8月5日提供早鳥優惠、每盒1500元；涵碧映月禮盒訂購日期從8月1日開始銷售至9月11日止，售價1380元，每人最多限購5盒，團體訂購專案價格請洽049-2855313，分機6800。

此外，涵碧樓也推薦待秋高氣爽時節，可前往日月潭進行放鬆身心的「SPA之旅」；該住房專案提供多種住2天1夜住宿專案組合，還可享續住優惠價格（假日與連續假期不適用），住客除可盡情體驗涵碧樓紓壓SPA，還可在湖光山色中悠閒享用美味早餐。

