颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，全台多縣市宣布停班停課2天，前立委郭正亮估計放1天颱風假損失近200億，引發各界議論。對此，北北基桃首長均認為，一切都是以市民安全為最優先考量，是否放颱風假也都是依據中央氣象署為標準。

▲由左至右依序為蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑。（資料照／記者林敬旻、黃克翔攝）

凱米颱風來襲，24日全台僅金門縣沒有放颱風假，25日多個縣市仍宣布放颱風假，其中包含北北基桃，但北部風雨似乎不如預期，因而受到質疑是否錯估形勢。

▲凱米颱風來襲，台北市出現間歇雨勢。（圖／記者湯興漢攝）

對此，台北市長蔣萬安25日在台北市颱風災害應變會議上被問到，對於決策是否放颱風假會不會有壓力，他表示不會有壓力，颱風來襲時決定隔天是否停班停課，市府團隊都會聽取氣象團隊最新資料分析、各局處回報的各方災情、了解最新颱風路徑，做出綜整評估之後，與新北市、基隆市、桃園市密切聯繫溝通，最終在晚間8點宣布。

新北市長侯友宜強調，一切都以市民朋友的安全為最為優先考量，不能掉以輕心，「放假都是依中央氣象署標準」，中央跟地方是一起合作，中央標準出來後，地方會做研判，經過討論後，以市民安全為主，這是行之多年的，他相信每個首長優先目的都是希望市民安全，所以都尊重大家的決定。

桃園市長張善政也提到，若達到停班停課標準，市民出門上班上課有風險，就會宣布放假，這是很清楚的原則，去年沒有達標，所以沒有放颱風假，今年有達標，所以該放就放。

基隆市長謝國樑在臉書文章中提到，基隆市政府是依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經台北市、新北市、桃園市共識，宣布停班停課，颱風來襲期間也希望市民朋友待在家中，非必要請勿外出。