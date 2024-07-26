　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，全台多縣市宣布停班停課2天，前立委郭正亮估計放1天颱風假損失近200億，引發各界議論。對此，北北基桃首長均認為，一切都是以市民安全為最優先考量，是否放颱風假也都是依據中央氣象署為標準。

蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑。（資料照／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲由左至右依序為蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑。（資料照／記者林敬旻、黃克翔攝）

凱米颱風來襲，24日全台僅金門縣沒有放颱風假，25日多個縣市仍宣布放颱風假，其中包含北北基桃，但北部風雨似乎不如預期，因而受到質疑是否錯估形勢。

▲▼凱米颱風進逼北台灣，氣象署同步發布海陸警，台北市區晴雨不定，間歇雨勢大太陽並存。（圖／記者湯興漢攝）

▲凱米颱風來襲，台北市出現間歇雨勢。（圖／記者湯興漢攝）

對此，台北市長蔣萬安25日在台北市颱風災害應變會議上被問到，對於決策是否放颱風假會不會有壓力，他表示不會有壓力，颱風來襲時決定隔天是否停班停課，市府團隊都會聽取氣象團隊最新資料分析、各局處回報的各方災情、了解最新颱風路徑，做出綜整評估之後，與新北市、基隆市、桃園市密切聯繫溝通，最終在晚間8點宣布。

新北市長侯友宜強調，一切都以市民朋友的安全為最為優先考量，不能掉以輕心，「放假都是依中央氣象署標準」，中央跟地方是一起合作，中央標準出來後，地方會做研判，經過討論後，以市民安全為主，這是行之多年的，他相信每個首長優先目的都是希望市民安全，所以都尊重大家的決定。

桃園市長張善政也提到，若達到停班停課標準，市民出門上班上課有風險，就會宣布放假，這是很清楚的原則，去年沒有達標，所以沒有放颱風假，今年有達標，所以該放就放。

基隆市長謝國樑在臉書文章中提到，基隆市政府是依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經台北市、新北市、桃園市共識，宣布停班停課，颱風來襲期間也希望市民朋友待在家中，非必要請勿外出。

ET快訊
颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量
凱米減弱變瘦！前腳剛走「又有熱帶擾動發展」　可能撲台時間曝
韓百萬網美穿比基尼「公開男友」他頭躺胸前害羞遮臉　萬人朝聖
凱米颱風尾豪雨續炸中南部　吳德榮：慎防壓垮駱駝最後稻草
「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界
左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量

賴清德明早奔高雄、卓榮泰衝雲嘉南、鄭麗君赴宜蘭　兵分三路勘災

凱米重創！黃捷喊團隊奔波一整天　「對高雄噴政治口水大可不必」

針對中南部風災受損嚴重　張善政：桃園隨時準備馳援受災地區

快訊／早點睡！　北北基桃26日正常上班、上課

凱米暴雨狂灌高雄！　凌濤急尋黃捷、王義川：陳其邁好棒棒嗎

雨炸南部淹水！陳菁徽揭前瞻治水花884億　「政府該跟人民道歉」

影／國軍挺進災區！官兵直接跳進過膝泥水　揹起行動不便長者撤離

記得駛離！北市紅黃線26日7點恢復管制　YouBike 26日4點恢復營運

凱米未影響供水！翡翠原水管立功　她替柯文哲抱屈：老是被罵沒政績

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

濁水溪潰堤！彰化大城鄉「2村大撤退」　1400人緊急避難

高雄新建大樓「車道變瀑布」　雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

車道變瀑布、泥流圍警局　凱米炸豪雨各地淹成災

豪雨狂炸高雄…月世界淹成水世界　田寮網紅小七成孤島

颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量

賴清德明早奔高雄、卓榮泰衝雲嘉南、鄭麗君赴宜蘭　兵分三路勘災

凱米重創！黃捷喊團隊奔波一整天　「對高雄噴政治口水大可不必」

針對中南部風災受損嚴重　張善政：桃園隨時準備馳援受災地區

快訊／早點睡！　北北基桃26日正常上班、上課

凱米暴雨狂灌高雄！　凌濤急尋黃捷、王義川：陳其邁好棒棒嗎

雨炸南部淹水！陳菁徽揭前瞻治水花884億　「政府該跟人民道歉」

影／國軍挺進災區！官兵直接跳進過膝泥水　揹起行動不便長者撤離

記得駛離！北市紅黃線26日7點恢復管制　YouBike 26日4點恢復營運

凱米未影響供水！翡翠原水管立功　她替柯文哲抱屈：老是被罵沒政績

賀錦麗會見以色列總理　呼籲結束戰爭：我不會保持沉默

27歲日偶像百野綾華罹癌！4月剛出道「認隱瞞病情」：每天都很害怕

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

颱風假1天損失近200億？　北北基桃曝停班課最優先考量

台中力行國小大樹連根拔起　學生「跨障礙」上課

愛情來敲門？「花卉4選1」測你近期容易吸引哪種對象

亞太地區禽流感擴散情況堪憂　聯合國機構籲盡快因應

凱米颱風尾豪雨續炸中南部　吳德榮：慎防壓垮駱駝最後稻草

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

凱米重創！黃捷喊團隊奔波一整天　「對高雄噴政治口水大可不必」

快訊／北北基桃明正常上班上課

賴清德明早奔高雄、卓榮泰衝雲嘉南、鄭麗君赴宜蘭　兵分三路勘災

郭正亮警告「放2天颱風假損失400億」炸鍋！

凱米暴雨狂灌高雄！　凌濤急尋黃捷、王義川：陳其邁好棒棒嗎

前瞻治水花884億！南部仍淹大水　藍委：政府該道歉

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

北市YouBike、共享機車24日停止營運

基北北桃明停班課　外送員不得出勤

張善政：隨時準備馳援受災地區

快訊／賴清德明取消視導漢光　改去中央災變中心緊盯防救災整備

凱米風的影響大於雨　北市災變中心升一級開設

翡翠原水管立功　她替柯文哲抱屈

更多熱門

相關新聞

台中力行國小大樹連根拔起　學生「跨障礙」上課

台中力行國小大樹連根拔起　學生「跨障礙」上課

凱米颱風造成災情，台中市東區力行國小大樹被連根拔起，直接擋住校門，今天學生上課必須跨過倒下的樹木進入校區。

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

凱米颱風尾　高雄茂林2天灌雨1674毫米

凱米颱風尾　高雄茂林2天灌雨1674毫米

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

關鍵字：

颱風假颱風凱米颱風蔣萬安張善政侯友宜謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

9縣市12地區明放颱風假！全台停班課懶人包一次看

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

即／高雄明改全面停班停課！

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪

全台1979處積水未退　共5死531傷

台中海線、南屯多地淹了！

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

桃園男颱風天洗車　突詭異倒地亡

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面