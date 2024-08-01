加國男攜市值逾4000萬大麻闖關被抓包　遭求刑14年+罰10萬

▲加拿大籍男子3月間自加拿大搭機來台，行李夾帶21包大麻，淨重19803.26公克，市值逾4000萬元。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

加拿大籍男子納撒尼爾（譯音）於今年3月間接受運毒集團委託，自加拿大溫哥華搭乘長榮航空班機入境桃園國際機場，海關人員檢查其2個托運行李中察覺有異，開箱後查出夾藏21包第二級毒品大麻，經量秤淨重19803.26公克，黑市價格逾4000萬元，經海關人員通報桃園市調處偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複複訊時，納撒尼爾坦承犯行，辯稱受運毒集團委託，如運輸成功可獲8000元加幣，約合台幣18萬9500元之報酬才鋌而走險，檢方偵結，依毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向桃園地院具體求刑14年、併科罰金10萬元，犯嫌目前在押中。

桃檢調查，31歲的加拿大籍男子納撒尼爾（譯音），明知大麻為我行政院依懲治走私條例規定公告為管制進出口物品，不得運輸及私運進口，今年3月間由綽號「David Du」男子代為訂購來台機票及安排住宿，協助運毒集團運輸第二級毒品大麻至台灣，如成功運輸大麻，可獲得加幣最多8000元報酬，折合台幣約18萬9500元，納撒尼爾為牟取報酬同意運毒。

今年3月28日，綽號「David Du」的男子在加拿大溫哥華某旅館內，將夾藏有大麻之行李箱2個交予納撒尼爾，陪同其至溫哥華國際機場櫃台理行李託運，並交付加拿大幣700元，作為支付來台後入住旅館費用，打點妥當後，納撒尼爾於同日自加拿大溫哥華搭乘長榮航空公司BR009號班機，於3月29日清晨5時許抵達桃機。於桃機第二航廈入境時，經財政部台北關人員攔查，察覺其隨身託運2個行李有異，會同桃園市調查開箱查看，當場扣得第二級毒品大麻21包，淨重19803.26公克），另查扣行動電話1支、行李箱2個、贓款新台幣1萬2700元、加幣200元等證物，經桃園市調處偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，納撒尼爾坦承犯行，辯稱受運毒集團委託才鋌而走險；檢方審酌被告知悉大麻在我國境內流通將殘害我國國人之健康，僅為圖一己私利，竟非法運輸數量龐大之大麻入境我國，所幸運輸大麻尚未實際流入市面即遭查獲，檢方依毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向地院具體求刑14年、併科罰金10萬元，以契合社會之法律感情，納撒尼爾目前在桃園看守所羈押中。