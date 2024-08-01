微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

▲欣葉看好剪刀經濟市場，推出常溫粥品。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

面對消費者餐飲、購物型態改變與數位轉型，繼冷凍料理包、超商鮮食之後，欣葉看好剪刀經濟市場，推出常溫粥品，只需簡單加熱，就能享用餐廳等級美食，首波常溫料理包主推台味即食粥系列，分別是蕈菇藜麥雞粥、古早味糙米芋仔粥、無添加清粥，即日起官網正式上架。

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▲蕈菇藜麥雞粥。（圖／欣葉提供）

欣葉國際餐飲集團執行董事李鴻鈞表示，會選擇粥作為首波常溫商品，主要原因在於欣葉台菜創立47年以來，地瓜粥一直是熱賣的經典菜，更是欣葉台菜忠孝店外送訂單的人氣最高品項。這次欣葉集團旗下的「欣葉‧生活‧廚房」研發團隊推出無需冷鏈的常溫粥品，分別是蕈菇藜麥雞粥、古早味糙米芋仔粥、無添加清粥，即日起官網正式上架。

▲古早味糙米芋仔粥。（圖／欣葉提供）

▲無添加清粥。（圖／欣葉提供）

蕈菇藜麥雞粥搭配口感厚實鮮嫩的台灣杏鮑菇、有黃金穀物之稱的祕魯紅藜麥、低脂健康的台灣雞胸肉等，入口有著雞湯的甘鮮與蕈菇韻味。至於古早味糙米芋仔粥則是升級版的經典台灣味，綿滑的糙米粥底匯聚了檳榔芋、肉鮮、馥郁香菇氣味，還帶著油蔥酥、蝦米與胡椒香。而無添加清粥的成分僅有米、水，不添加任何食品改良劑，拆袋可即食。

欣葉‧生活‧ 廚房研發團隊表示，台味即食粥系列只需剪開倒入容器微波3分鐘，或整袋隔水加熱7分鐘，就能享用。根據消費者回饋，家中長輩試吃後，對於簡易復熱方式與口味都感到十分滿意；也有喜歡戶外活動的年輕族群表示，攜帶常溫粥品去露營相當方便。

▲香鷄城8月1日推出全新系列冷凍宅配美食。（圖／香鷄城提供）

另外，以手扒雞起家、征服不少饕客味蕾的「香鷄城」，繼今年5月與「週末炸雞俱樂部」快閃合作推出期間限定「水牛城辣雞翅」，8月1日推出全新系列冷凍宅配美食，包括延續經典手扒雞風味的「祖傳秘醬烤雞腿」、傳承茶香琵琶雞風味的「西式煙燻雞腿」，以及「古早味咖哩燉雞腿」和「日式蔬果咖哩燉雞腿」。