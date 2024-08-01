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達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda8月限定優惠懶人包。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

本月外送小確幸來了！外送平台「foodpanda」8月限定「激省優惠碼」一次收，不僅有漢堡王、達美樂指定品項買1送1，還有星巴克飲品也祭出第2杯5折優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠
1. 8月7日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY32」，pandapro會員可享「拿坡里下單滿529元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 8月14日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY33」，pandapro會員可享「茶湯會下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 8月21日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY34」，pandapro會員可享「肯德基下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 8月28日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY35」，pandapro會員可享「三商鮮五丼下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 8月28日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY35」，pandapro會員可享「龜記茗品下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●8月週四4折優惠
1. 即日起至8月31日每周四免優惠碼可享「 Mister Donut」、「三商鮮五丼」下單滿400元現折150元優惠，部分分店不適用。

2. 即日起至8月31日每周四免優惠碼可享「拿坡里」、「拉亞漢堡」、「肯德基」、「晨間廚房」下單滿250元現折80元優惠，部分分店不適用。

3. 即日起至8月31日每周四免優惠碼可享「必勝客指定店家」下單滿150元現折60元優惠，部分分店不適用。

4. 即日起至8月31日每周四疊加優惠享4折起，美食外送下訂指定餐廳滿額享店家優惠，再輸入優惠碼「八月週四四折」滿329元現折135元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂全尺寸、全口味披薩限時買1送1。（示意圖／業者提供）

●美食外送優惠
1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「省省八爽吃飯」，可享美食外送下單滿額打85折優惠，限每日10時至21時59分，每人限用2次，每日數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「省省八吃早餐」，可享美食外送下單滿額打85折優惠，最高現折40元，限每日6時至9時59分，每人限用1次，每日數量有限、兌完為止。

3. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「八月在地名店」，可享美食外送下單指定店家滿額打8折優惠，最高現折80元，每人限用1次，每日數量有限、兌完為止。

4. 即日起至8月31日期間每周二限定凡輸入優惠碼「週二星享日」，可享星巴克指定專區下單滿額現折70元優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

5. 即日起至8月14日免優惠碼可享星巴克「草莓巴西莓檸檬／椰奶風味星沁爽」、「經典特調冷萃咖啡」、「焦糖奶香星享那堤」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

6. 8月14日至8月27日免優惠碼可享星巴克「焦糖奶香星享那堤（限冰飲）」、「特選馥郁那堤（冰熱一致）」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

7. 即日起至8月14日免優惠碼可享「漢堡王眾望所鮭滿足餐（內含北海道鮭魚堡、4塊雞塊、小薯、中杯飲料）」打84折優惠，部分分店不適用。

8. 即日起至8月14日免優惠碼可享「漢堡王好事花生滿足餐（內含花生安格斯牛堡餐、4塊雞塊、小薯、中杯飲料）」打76折優惠，部分分店不適用。

9. 8月6日至8月19日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡餐買1送1」，部分分店不適用。

10. 即日起至8月12日免優惠碼可享「必勝客超桔金牌個人比薩單點打72折」、「套餐打74折」優惠，部分分店不適用。

11. 即日起至8月31日每周五至周三免優惠碼可享「必勝客下單滿250元送副食1份（芝心腸2個）」，部分分店不適用。

12. 即日起至8月31日免優惠碼可享「必勝客指定大比薩（共6口味）享優惠價299元」，部分分店不適用。

13. 即日起至8月31日免優惠碼可享「Pasta Hut指定紙包飯麵副食1份（芝心腸2個）」、pandapro會員送單片起司卡滋餅（口味限提供超級總匯），部分分店不適用。

14. 即日起至8月31日免優惠碼可享「必勝客小比薩同品項買1送1」優惠，優惠口味有和風章魚燒、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福），部分分店不適用。

15. 即日起至8月31日免優惠碼可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折30元」優惠，「pandapro會員滿250元現折50元」，部分分店不適用。

16. 即日起至8月31日免優惠碼pandapro用戶可享「必勝客披薩專賣店下單滿329元送副食1份（芝心腸2個），部分分店不適用。

17. 8月13日起至8月26日凡輸入優惠碼「啃蛋撻省省八」，可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

18. 8月13日起至8月26日凡輸入優惠碼「啃德基省省八」，可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

19. 即日起至9月8日免優惠碼可享「達美樂全尺寸、全口味披薩買1送1」，部分分店不適用。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲外帶自取、信用卡也有限定優惠碼。（示意圖／foodpanda提供）

●外帶自取優惠
1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「省省八喝飲料」，可享「外帶自取指定飲品店家下單滿179元打8折」優惠，最高現折50元，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「省省八改外帶」，可享「外帶自取指定店家下單滿179元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠 
1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb408」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc408」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce408」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠 
1. 即日起至8月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「幫我送」可享「運費85折」優惠，最高現折30元，每人限用5次，數量有限、兌完為止。

3. 8月16日至8月19日凡輸入優惠碼「省省送」可享「運費8折」優惠，最高現折25元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

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