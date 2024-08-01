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肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶！加碼吃超值桶餐下殺59折

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基2大夯品限時買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

快來吃雞配奧運！人氣速食品牌「肯德基」祭出「挺你到炸，買1送1應援你」優惠活動，8月2日起連3天爽吃2大人氣夯品買1送1；加碼還有限定7天「2大超值桶餐下殺59折」，最高現省276元，小確幸快收下。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

肯德基最新限時優惠來了，8月2日至8月4日限時3天推「2大夯品買1送1」，期間使用預訂快取即可享「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，提醒須提前2小時預訂，每人、每次限購買1次，每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲限定7天加碼吃2大超值桶餐下殺59折。

加碼於8月2日至8月4日、8月8日至8月11日限定7天祭出「2大超值桶餐下殺59折」優惠，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，8月1日、8月5日及8月7日開放官網、PK APP搶先預購。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周優惠券快收。（示意圖）

另，麥當勞全球版APP也有最新優惠券等吃，包括早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至8月4日；「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月2日起至8月4日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月2日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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