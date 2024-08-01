遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

▲北市教育局長湯志民坦言私幼性侵案調查不夠周延、缺乏同理心。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市培諾米達幼兒園狼師涉性侵多名幼童，有民代質疑，家長早在2022年7月就向市府檢舉，教育局僅調閱監視器畫面，就以查無實證結案，導致狼師持續犯案，造成更多受害人。北市教育局長湯志民今首度坦承調查不夠周延，若能多一點同理心，更積極調查，也許事件發展會不一樣，相關人員的行政疏失已提交考績會懲處。

湯志民今出席113學年度高中以下學校連任、轉任與新任校長布達交接典禮，會後接受媒體聯訪。

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湯志民表示，加害人涉及2022年、2023年的兩個案子，因為適用法規不同，教育局能採取的行政調查也受到影響，2022年因適用教保人員條例舊法，無法將涉案人立即停聘，但他也坦言，同仁僅調閱監視器就結案，的確不夠周全、也欠缺同理心，「如果可以更感同身受處理，也許事件發展就不一樣。」

湯志民指出，此案已進行內部檢討，未來只要發生性騷擾、性侵、性剝削、性霸凌等事件，就列為重大案件，除了調閱監視器、進行相關訪談外，也會啟動跨局處的合作，跟警政、社政單位合作，展開更精進的調查，此外，針對涉案教師，一旦知悉就會在第一時間予以停聘，避免再接觸相關學童或學生。