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幼園狼師案北市接獲24通報　簡舒培爆僅8案被認定性侵：蔣檢討成空話

▲▼民進黨台北市議員簡舒培質疑，檢察官查出超過20名受害孩童，但市府只認定8孩童被性侵害行為屬實。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲民進黨台北市議員簡舒培質疑，檢察官查出超過20名受害孩童，但市府只認定8孩童被性侵害行為屬實。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

記者袁茵／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻20多名女童，還拍攝上百部不雅影片，引爆全民怒火，事後台北市政府也公告精進作為；但民進黨台北市議員簡舒培質疑，檢調查出超過20多名孩童受害，北市府卻只認定8名孩童被性侵害行為屬實，質疑台北市長蔣萬安的「承擔一切、深刻檢討」是句空話。

簡舒培1日於臉書表示，台北市幼兒園狼師案，檢方查出超過20名受害孩童和600多部私密影片，但市府竟只認定8位孩童被性侵害行為屬實，蔣萬安聲稱第一時間就啟動調查，結果居然是第一時間召開認定委員會，告訴受害者家屬「證據尚不足認定」；誇張的是，蔣市府的精進報告處處企圖卸責，連一句都不敢提這件事，顯見蔣萬安的「承擔一切、深刻檢討」就是句空話。

簡舒培提及，依照《教保服務人員條例》規定，幼兒園如發生性侵害或對幼兒之身心暴力、不當對待行為，各縣市教育局應成立「認定委員會」進行相關調查，如果認定行為屬實，依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》作成裁處決議，包括罰鍰、解聘、終身或1年至4年不得聘任、公布行為人姓名及教保服務機構名稱、廢止教保服務機構之設立許可等，而且調查期間應該將行為人暫時停聘、停職或停止契約執行。

簡舒培指出，蔣萬安上任後，2023年7月12日該幼兒園再通報1起性侵案件，教育局啟動認定機制進行調查，隨後在同年7月25日至9月6日，教育局陸續接獲通報達24案，認定委員會也在8月24日、9月8日、11月2日以及今年2月27日召開四次會議，其中9月8日認定委員會議審議17案，認定8案性侵害行為屬實，其餘9案無法認定有性侵害或性騷擾行為；11月2日審議7案全部無法認定。

簡舒培質疑，教育局一共獲報25起案件，卻只有8案認定性侵害行為屬實，其餘16案皆稱無法認定，檢察官明明認為有20多件個案，為什麼認定委員會都不認定，到底出了什麼問題？

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員簡舒培。（資料圖／記者林敬旻攝）

此外，根據《教保條例》第33條規定，認定委員會組成應包括主管機關代表、具兒童保護意識之教保與兒童福利團體、教保服務人員團體、其他服務人員、家長團體代表及相關領域學者專家。但簡舒培發現，9月8日、11月2日會議中的家長代表只有1個人，且9月8日的兒福團體代表甚至沒有出席，業者代表遠多於家長代表，更容易讓家長的聲音被掩蓋。

簡舒培也批評，蔣市府精進報告處處看得到卸責的意圖，包括以「過去缺乏針對調查人員之性侵害事件調查培訓，亦欠缺標準化調查程序，致111年通報性侵害之調查無法到位」、「（112年）調查事宜改由教育局主責，教保人員違法事件調查案件劇增，調查專責人員不足且專業知能亦亟待提升」。

「從這整段話裡，我們完全看不到所謂的檢討，只有不斷地卸責。」簡舒培說，報告不僅幫蔣市府護航，甚至還試圖美化柯市府根本沒有啟動調查的過失，對於25個通報案例中，僅有8起被認定行為屬實的情況也完全避而不談，且17個不被認定的個案，蔣市府自然也放飛通報個案的後續服務，精進報告裡根本不敢提2023年後市府提供了多少個案服務。

最後，簡舒培認為，蔣萬安以為鞠躬道歉、講幾句「承擔一切」、「深刻檢討」，就能挽回北市府在幼兒園案的失能失職，但這份精進報告的內容，只敢針對被輿論狂燒的幾個爭議做出檢討，完全沒有將整起案件完整攤開，針對每一個處理過程進行徹底的檢討，只會避重就輕。

簡舒培稱，如果蔣萬安真的有心深刻檢討，應該要對市府提出這樣一篇敷衍了事的精進報告感到憤怒，因為最可恥的，不是在檢討過程中發現有太多問題，而是明明有一堆問題卻掩耳盜鈴，以為沒寫就沒人知道，用拙劣的手法掩蓋錯誤。

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