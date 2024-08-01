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恆春基督教醫院第新院長上任　顏簡美珠接棒領航

▲顏簡美珠接任恆春基督教醫院第24任院長 。（圖／恆春基督教醫院提供）

▲顏簡美珠接任恆春基督教醫院第24任院長 。（圖／恆春基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院於今(1)日舉行第24任院長就任感恩禮拜，未來將由顏簡美珠醫師擔任院長，在恆基董事長林立民、名譽董事長簡肇明及牧者的祝福禱告下就任。顏簡美珠院長強調，將延續恆基「醫療傳道」的宗旨，藉著醫療發展和社會公益服務照顧恆春半島鄉親及弱勢族群。

▲顏簡美珠接任恆春基督教醫院第24任院長 。（圖／恆春基督教醫院提供）

▲顏簡美珠接任恆春基督教醫院第24任院長 。（圖／恆春基督教醫院提供）

顏簡美珠醫師曾於恆基任職家庭醫學及職業醫學科別服務鄉親，其中也曾參與無醫村醫療巡迴及居家醫療工作。她與護理師每個月定期前往九棚和響林兩村，為需要診治的民眾看診；並參與居家醫療工作，前往在家臥床、行動不便的民眾家中診療。無論晴天雨天，她深入恆春半島，看見在地需要，以醫療專業照顧鄉親，她的細心與親切看診獲得民眾的信賴與喜愛。

她坦言，擔任恆基院長從來都不是一件簡單的事情，特別是自己不再年輕，然而因著那一份從上帝來的愛，致使恆基走在照顧台灣尾已68年，也讓顏簡美珠醫師願意承接起這一份任重道遠的院長一職。

顏簡美珠院長以聖經中的經文「因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」與恆基同工彼此勉勵，一起在照顧台灣尾的過程中期待「好戲上場」，相信一切都有上帝的帶領，恆基要持續以醫療專業照顧鄉親健康，並服務「最小的弟兄身上」，就是做在台灣尾弱勢者的需要上，成為恆春半島鄉親健康的好鄰舍。

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