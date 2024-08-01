「認識常見外來入侵蛙類及其危害」活動　台南農局歡迎參加

▲台南市農業局舉辦「認識常見外來入侵蛙類及其危害」活動，歡迎踴躍報名參加。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市農業局為讓大家了解台灣常見的外來種蛙類和如何辨別防治，8月10日將在台南文化創意產業園區七七展演廳舉辦「認識常見外來入侵蛙類及其危害」活動，歡迎一般民眾，以及親子家庭報名（建議年齡：5~10歲孩童）踴躍報名參加，活動分上、下午場次，免費參加。

農業局長李建裕表示，最近幾年，台灣地區的自然生態環境，受到了外來入侵蛙類的嚴重威脅。這些外來蛙類經由人類有意或無意的帶入台灣，有些是作為寵物引進後被丟棄或逃脫，有些是隨著景觀植物或貨物來到台灣。除了大家熟悉的美洲牛蛙外，在近10至20年間還有亞洲錦蛙、海蛙、斑腿樹蛙、海蟾蜍以及溫室蟾等5種外來蛙類，陸續在台灣被發現。而其中斑腿樹蛙及亞洲錦蛙的入侵，對台灣生態系統造成了很大的問題，也是擴散最廣的外來蛙類。

保育科長朱健明指稱，因為氣候環境變化、國際貿易往來、寵物飼養對象多樣化等因素，造成外來種蛙類逐漸加。目前台灣已有外來蛙類和入侵問題，造成原生種生存環境受擠壓，其中斑腿樹蛙及亞洲錦蛙最為嚴重，為了讓大家了解台灣常見的外來種蛙類和如何辨別防治，辦理認識外來種蛙類活動，帶領學童及家長針對斑腿樹蛙與亞洲錦蛙進行觀察解說，並配合簡單摺紙手作與彩繪，其達寓教於樂效果。

朱健明說，認識課程包括認識常見外來入侵蛙類及其危害、斑腿樹蛙及亞洲錦蛙成體與蝌蚪實務觀察 (手機顯微鏡)、彈跳小蛙摺紙手做&蛙蛙明信片彩繪，讓大家了解台灣常見的外來種蛙類，針對斑腿樹蛙與亞洲錦蛙進行觀察解說，並配合簡單摺紙手作與彩繪。

保育科長朱健明強調，外來蛙類對台灣生態系統造成了嚴重威脅，但通過適當的管理措施和社區參與，可以降低外來蛙類對原生蛙類以及生態系的影響，保護台灣獨特的原生動植物和多樣的環境。台南文化創意產業園區七七展演廳位於台南市東區北門路二段16號2樓C區。