拍裸照換回性愛片！前男友愛炫害她被恐嚇　怒告2人結局卻慘敗

▲ 一名男網友私訊女子要用「裸照換性愛影片」。（圖／示意圖／達志影像）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃姓女子被網友私訊表示自己有「她跟前男友的性愛影片」，要這名女子自拍裸照來交換，女子心生恐懼向警方報案，結果揪出這名網友竟然是前男友的朋友，一氣之下提告恐嚇，另控前男友妨害性隱私罪，結果檢察官都處分不起訴，讓這名女子很受傷。

就在今年3月時，黃姓女子在IG接到一名網友私訊，表示自己手上握有她跟前男友的性愛影片，如果想要換回影片，就得要給裸露胸部的照片給她，為了取信她，還說：「妳不想交換就算了」、「只想說交換而已，如果他沒告訴我，我怎麼可能會知道這些事」，這讓黃姓女子覺得害怕趕緊報警，結果警方追查之後揪出這名網友是一名蔡姓男子，而且更扯的事，他竟然是前男友在酒吧認識的朋友。

蔡男在地檢署向檢察官表示「是她的前男友說有性愛影片，而且還拿手機放給我看，雖然只有看了幾秒鐘，畫面當中有一男一女在做愛，但是看不到臉，所以自己根本就沒有性愛影片」，結果檢察官認為蔡男「這些內容尚難認有不法加害生命、身體、自由、名譽、財產意圖，跟恐嚇的要件不合，所以認定蔡男犯罪嫌疑不足不起訴。

而黃姓女子也提告前男友「妨害性隱私罪」，結果檢察官說光靠蔡姓男子一人說詞，且用手機播放幾秒一男一女的性愛影片，沒有證據證明被告有何妨害性隱私，所以也是不起訴。