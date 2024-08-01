75歲阿公當車手！退休打零工...誤入詐團「輕鬆賺」陷阱

記者唐詠絮／彰化報導

員林警分局7月29日查獲2起投資詐騙取錢車手案，都是透過LINE群組及APP，以網路愛情交友為由，互稱男女朋友並誆稱缺錢急用，教導被害人如何線上操作股票投資、再面交取款，林厝及同安派出所分別逮捕21歲胡男、75歲孫姓阿公，警詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

▲75歲阿公當車手。（圖／警方提供，以下同）

永靖鄉有民眾遭到投資詐騙15萬元，便與警方聯手，趁面交時將車手逮捕，赫見車手是一名高齡75歲孫姓阿公，據悉孫阿公是南部人、已退休想打零工，卻遭人慫恿，以為只要蓋個章、面交拿了錢再往上繳回簡單2步驟，就可以「輕鬆賺」貼補家用，卻沒想到因此誤入詐騙集團陷阱，吃上官司。

另外林厝派出所獲報在彰化市自強路一帶，疑似有詐騙車手欲面交取款，員警當場查獲面交來自基隆的胡姓車手，並查扣20萬元、工作識別證、收據、工作手機等相關證物。

▲21歲胡男。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近日來常假借知名理財專家、企業家、演藝人員之名義，於網路上刊載假投資訊息，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，或假借網路愛情交友名義，以甜言蜜語話術博取對方信任，讓被害人血本無歸，在此呼籲若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。