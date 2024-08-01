遭詐130萬不甘心！高雄阿北找「駭客」追回錢　差點又被騙

▲被詐騙130萬，高雄阿北找駭客追回錢，結果竟又被騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄72歲鍾姓老翁因誤信詐騙投資廣告，被騙走新台幣130萬元，不甘心之餘，在網路上看見有駭客標榜能取回被害款項後，便依照指示去銀行開通海外匯款功能，準備支付手續費，沒想到二度落入詐騙陷阱。銀行行員察覺有詐通報警方，順利阻止老翁再度受騙。

經了解，鍾姓老翁先前因誤詐騙投資廣告，落入詐騙陷阱損失新台幣130萬，後於網路上看見廣告標榜能利用駭客的相關電腦程式，協助曾遭詐騙民眾取回被害款項，便不疑有他點選連結，沒想到這竟又是另種詐騙手法。

▲▼高雄阿北找駭客追回被詐騙的錢，結果竟又被騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後，詐騙集團成員聯繫老翁稱，若想成功取回款項，需先收取百分之5手續費，要求鍾翁至銀行開通網路銀行海外匯款功能，匯款新台幣58000元作為海外帳戶開通費用。

就當老翁前往中國信託九如分行辦理開通時，機警行員察覺有詐，通報警方前往處理。員警聽聞整起事件後，立即向老翁說明，現在網路上詐騙廣告非常多，如果想將遭詐騙所損失金額取回，因由警方積極追緝犯罪嫌疑人，切勿親信網路詐騙廣告，落入詐騙集團圈套內。

老翁聽完後慶幸自己沒有掉入詐騙集團的陷阱，對於員警的耐心講述及熱情幫忙十分感謝。