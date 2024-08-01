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快訊／JPEX平台全球吸金163億　陳零九代言獲不起訴

▲▼香港JPEX(綠石交易)虛擬貨幣平台吸金詐騙案，台灣首席合夥人張東穎。（圖／記者劉昌松攝）

▲香港JPEX台灣首席合夥人張東穎涉吸金詐騙遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

香港JPEX加密貨幣交易平台，從2022年底開始，找港台藝人代言，舉辦拳賽打響知名度，吸引民眾加入號稱保本保息的虛幣投資，投資人從2023年9月開始無法贖回本息才發現受騙，台北地檢署1日依違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺等罪起訴JPEX台灣合夥人張東穎、區塊幫負責人牛耿晟與開發總監施瑀等3人，陳零九等9人獲得不起訴處分。

香港加密貨幣交易平台綠石交易所JPEX約在2020年間成立，對外宣稱據點橫跨亞歐等地，提供比特幣等各種虛擬貨幣交易平台，早期在香港找藝人張智霖、作家林作和網紅等人代言，並砸錢刊登廣告，但香港證監會2022年間就發現可疑，調查發現JPEX並未取得任何相關交易牌照。

JPEX的觸角在2023年間延伸到台灣，除贊助職籃新北國王對，還租下台北市忠孝東路四段的商業大樓，風光宣稱亞洲最大的「區塊鏈大樓」開幕，還花2千萬找陳零九當代言人，並主辦「拳上」活動，邀請網紅參加拳擊擂台賽，狂打知名度，結果風光不到3個月，隨即遭人檢舉並提供具體事證，涉嫌在台非法招攬投資。

▲▼香港JPEX(綠石交易)虛擬貨幣平台吸金詐騙案，業務總監施瑀。（圖／記者劉昌松攝）

▲區塊幫公司業務總監施瑀。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢檢察官2023年11月指揮警調單位兵分9路展開搜索，其中台灣區代言人陳零九起初被以證人身分約談到案；經紀人澄清，雖然雙方談妥代言費，但對方未依約支付，因此7月時就已經終止合作，並稱陳零九也有將自己約15%的資產投入JPEX，陳零九強調自己也是受害者，但由於台灣有受害人對陳提告，陳因此從證人改列為被告。

經調查後，檢察官認定JPEX對外以投資1天到1年不等，就可獲得年化報酬3%到60%紅利，還保證期滿歸還本金，藉此在全球非法吸收虛擬貨幣USDT5.2億顆，約值新台幣163億2985萬6655元，其中台灣區合夥人張東穎(跳跳虎TONY)與區塊幫公司負責人牛耿晟、業務開發總監施瑀等3人，在台獲利達1184萬元，依法將3人提起公訴，並請法院宣告沒收不法所得。

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