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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美菲軍事、外交合作加深　台灣也有角色！李廷盛派任駐菲公使

外交國防委員會。李廷盛（圖／記者季相儒攝）

▲退役空軍中將李廷盛，派任駐菲律賓公使。（圖／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

菲律賓政府高層近年多次關注台海和平議題，美國、菲律賓才舉行「2＋2」部長級對話，重申維護台海和平穩定的重要性；同時，我國也隨即宣布，由國防院副執行長、前空軍副司令李廷盛派任駐菲律賓公使。

近年來，威權主義擴張下，中國解放軍在第一島鏈的軍事行動加劇，除了台海周邊，行動範圍更延伸至東海、南海，造成周邊國家如日本、菲律賓的困擾；而美方在區域間的兵力投射也有顯著提升，日前才舉行美日菲的聯合軍演，距離台灣不到100公里的島嶼，執行反登陸操演。

美軍在呂宋島，更設有9個軍事基地，距離台灣也僅有400公里；由此可見，國際社會對台海區域的重視。具體而言，美國、菲律賓30日才舉行「2＋2」部長級對話，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），在馬尼拉對話。

在這場對話結束後，美菲發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素；而台灣方面，除了外交部表達感謝外，也重申感謝菲律賓政府高層，多次公開對台海情勢的關切，更提及小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務一事。

特別的是，總統府也隨即於31日公布，由國防院副執行長、前空軍副司令李廷盛派任駐菲律賓公使。李廷盛為退役空軍中將，假想敵中隊飛官、駐菲武官出身，也屬我國留美將領之一，空軍官校65期，曾任空軍副司令、副參謀總長、空軍教準部指揮官等要職。

李廷盛在退役後，出任國防安全研究院副執行長，也曾代理執行長，也曾多次參與國際軍事交流、國際等級的兵推交流；由於留美將領背景，與美方互動的經驗與關係深厚。因此，在美菲近年在軍事合作更加緊密之際，李廷盛的派任格外具有背後意義，可看出台灣在區域間、軍事合作間所扮演的角色與端倪。

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