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社會 社會焦點 保障人權

空軍女中士吞同袍13萬丟飯碗　認罪求緩刑「顧爺奶」...法官准了

▲▼ 黃可宸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前空軍黃姓女中士利用職務侵佔12名同袍13萬餘元獲緩刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前空軍黃姓女中士服役時負責管理士官兵差假、購買年資、補繳年資等業務，但她在外欠債，需款孔急下，鋌而走險用LINE向12名同袍以「購買年資」等說詞，詐得13萬5161元遭起訴。士林地院今依貪汙治罪條例等罪，判處2年徒刑、緩刑5年並提供義務勞務，褫奪公權2年。

5月開庭時，身材微壯碩、四肢刺青的黃女坦承犯行，除1名黃姓同袍，她認該款項是「借貸」非侵占，但受命法官當庭教育「沒經過別人同意拿別人東西，事後再告訴別人，這就是不對」並語重心長說「妳要往遠處看，錢都還了，對方也不追究...」，接著請公辯向黃女討論是否認罪；經休庭討論後，黃女改認罪。

受命法官指出，黃女先前有詐欺被判拘役，故此案做認罪答辯是有緩刑機會，並告訴黃女說要緩刑機會，是需要附條件，並問「支付公庫、義務勞務妳可以哪個」，黃女有氣無力回「做勞務，因為我現在沒那麼多錢」。

法官說，那就是提供100小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，後續會由合議庭評議。最後黃女表示，離開軍職，現在做牙醫助理月薪32000元，需扶養爺爺奶奶，真的很希望可以獲緩刑機會。

34歲黃姓女中士從2018年3月9日至2022年7月28日，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務時，卻因需錢孔急，竟從2020年6月起，依其職務侵占12名同袍款項，直到被害上士察覺有異，向上級長官提出申訴並報案提告，全案因此曝光。

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