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外婆、母親返台治療　空軍留美生徐皓明：感謝為我們家撐起一把傘

實習記者石嘉豪／台北報導

我空軍官校生徐皓明的媽媽與外婆在今年5月底赴美參加徐生的畢業典禮，不料，遭遇嚴重車禍導致身受重傷，在面臨龐大醫療費用的狀況下，社會各界立即展開募款行動，幫助徐家度過難關，近日，徐皓明的媽媽與外婆皆已順利返台治療。對此，徐皓明昨（11日）表示，「大家在艱難的時刻，為我們家撐起一把傘，讓我感受到這個世界的美好與溫暖」。

空軍臉書專頁昨日發出一部影片。徐皓明在影片當中提到，今年畢業前夕，媽媽與外婆特別前往美國與他共享畢業榮耀，卻不幸發生嚴重車禍，導致無法參加他的畢業典禮，且當時重傷就醫，及醫療費用龐大，讓他的內心非常沮喪無助。

不過，徐皓明接著指出，在事發後，僑界、國外同鄉會、國防部、空軍司令部，以及母校空軍官校，第一時間給他協助與支持，他要謝謝大家的愛心與關心。

徐皓明進一步感謝，華航、UIA 國泰人壽產險公司，以及奇美醫院醫師在努力不懈、不眠不休的協助下，將他的媽媽與外婆從美國平安護送回台，並在軍醫局的協助下，於三軍總醫院接受完善的醫療照顧。

至於，在6月7日官校成立「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」內的捐款，徐皓明說明，他將於本周，在第三方公證後，交付合作金庫信託保管，大家的愛心善款，都將用於他親屬在美的醫療支出、返國照護，以及生活急難等方面。

徐皓明強調，每一份捐款，都將被妥善運用。此外，他誠摯地感謝，總統、副總統、立委王定宇、議員歐中慨、澎湖縣長、澎湖縣議會議長、軍友社榮譽理事長李棟樑、理事長黃呈琮及全體社員。

徐皓明還說，安德烈慈善協會執行長羅紹和、振旺企業董事長張慶陽、藝群醫美集團院長王正坤、舊金山僑胞李小姐、大鵬文教基金會、空軍校友文教基金會、澎湖扶輪社、澎湖紫絲帶協會、澎湖縣國民黨部主委陳雙全、張文津基金會、好德公益文化協會、澎湖朝樺企業、紅毛城關帝廟功德會、慈濟功德會等各界賢達，還有所有支持他的人，他也相當感謝。

面對社會各界人士的協助，徐皓明認為，就像〈擋下幾滴雨〉這首歌，在這個艱難的時刻，為他們家撐起一把傘，讓他感受到這個世界的美好與溫暖。

最後，徐皓明表示，未來他將「矢志捍衛領空」，以保家衛國的實際行動，回饋各界的善心，並期許自己成長茁壯，做個手心向下的人，將善的循環一直延續下去。謝謝各位。

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徐皓明空軍留美

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