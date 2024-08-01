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第15屆金漫獎入圍名單公布！少女漫畫家游素蘭獲特別貢獻獎

▲▼漫畫家游素蘭獲第15屆金漫獎特別貢獻獎。（圖／游素蘭／狂龍國際）

▲漫畫家游素蘭獲第15屆金漫獎特別貢獻獎。（圖／游素蘭／狂龍國際）

記者林育綾／綜合報導

文化部「第15屆金漫獎」入圍名單今（1）日揭曉，此屆有164件作品報名參賽，歷經初審及複審後，入圍作品共計24件，其中「特別貢獻獎」由游素蘭獲得，她的作品細緻優雅，融合東西方美學精髓，並對台漫發展有特殊貢獻。得獎名單預計於10月下旬頒獎典禮現場公布，並在台中國家漫畫博物館同步舉辦金漫獎入圍作品主題特展。

評審團表示，「特別貢獻獎」得主游素蘭的作品畫風細緻優雅，融合東、西方美學精髓，為台灣少女漫畫開創嶄新局面，也樹立了獨特台灣風格的少女漫畫樣式，作品也多次跨界改編為戲劇作品，對台灣漫畫發展有特殊貢獻。

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▲▼第15屆金漫獎特別貢獻獎得主-游素蘭（圖／文化部提供）

▲漫畫家游素蘭為「第15屆金漫獎」特別貢獻獎得主。（圖／文化部提供）

就總體參賽趨勢，評審團表示，近年台漫成長十分快速，題材與敘事手法越發具有多樣性，因應不同的載體出現各種創作實驗，跨域合作與IP應用也有相當活潑的表現。這屆參賽作品選題較以往更具挑戰性與大膽表現，同時也能看到電子載體的發展越趨成熟，有許多優秀的條漫作品出現，讓人更加期待台漫未來的發展性。

漫畫新人獎方面，入圍作品風格多元、勇於挑戰既有規範，題材從日常觀察到文史圖像化轉譯，具有時代感且呈現出新銳的創意，繪畫技巧已達成熟水準，使作品易於理解，有效地將個人意象傳達給讀者以引發共鳴。

跨域應用獎方面，今年的參賽作品已從過往影視改編思維，拓展延伸到更多層面，包括與地方業者合作、舞台劇改編，還有針對熱門歌曲進行延伸創作等，這些趨勢代表產業對改編的思維更加靈活，也更加重視多元性，使得改編不再囿於傳統的影像化，而是跟多元媒介產生互文。

漫畫編輯獎方面，入圍者展現高度協調力及輔佐力，不僅要協助原作與漫畫家統合創意、表現形式和主題深度，同時也要有效推進漫畫製作進度，充分展現「責任編輯」一職在維持創作品質與出版實務平衡上的關鍵角色。

年度漫畫獎方面，參賽作品的角色故事、內容完整性、表現技法及劇情鋪陳皆有一定水準，讓評審難以抉擇，從作品的題材、內容可看出對於本土文化的自信與興趣，也呈現出台灣整體社會的走向，越來越多元及開放。

文化部表示，第15屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」及「漫畫編輯獎」得獎者各1名，「年度漫畫獎」則選出得獎者6位、再從中評選出1位為「金漫大獎」得主。得獎名單將於頒獎典禮現場公布，並配合辦理金漫獎主題特展、獲選書展以及相關線上線下推廣活動，相關資訊將陸續公布於「金漫獎官方網站」與粉絲專頁

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