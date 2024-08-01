威尼斯8月1日新規上路　旅行團最多25人

▲威尼斯決定祭出新規，是減少旅遊觀光對這座城市影響的最新嘗試。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利知名景點威尼斯市中心光是2023年就湧入大約490萬名遊客，遠高於當地5萬人口，正面臨過度旅遊困境。自今年8月1日起，威尼斯實施新規定，限制旅遊團體人數必須在25人以內。

路透、天空新聞報導，威尼斯限制旅遊團體人數的規定原本6月就要上路，但延後至8月1日生效。除此之外，當局為了保護居民寧靜，禁止導遊使用擴音器，並確保行人可更自由地走動。

這些限制措施實施的範圍除了市中心，也涵蓋穆拉諾島（Murano）、布拉諾島（Burano）以及托爾切洛島

（Torcello）。遊客若不遵守新規定，將面臨25至500歐元（約新台幣885元至1.7萬元）的罰款。

不過針對旅遊團體的限制也有例外情況，例如2歲以下孩童不列入計算、參加教育旅行的學生不在此限。

數據收集網站Statista統計顯示，光是2023年，威尼斯市中心的居住人口為5萬人，但是遊客人數高達490萬人。今年4月，威尼斯成為全球第一個遊客徵收入城費的城市，試行計畫為期29天、進帳200多萬歐元（約新台幣7098萬元），在7月宣告結束。