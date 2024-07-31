妹子飛日本3度被攔下！安檢「脫到剩內衣」傻問：我長得很可疑？

▲原PO嘆去日本被檢查3次。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本是許多人愛去的國家，但近日一位網友說，她入境日本4次被檢查3次，還有一次被脫到剩內衣，「我在日本長得很可疑？」對此，也有過來人說，「我也是！在日本每次都被搜，身體被摸遍。」

原PO在社群Threads發文，「我在日本長得很可疑？共四次入境，三次被檢查，第一次搭船到沖繩，被帶到小房間搜身靴子倒一倒，衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍第二次關西機場，被要求開行李箱檢查，第三次成田機場沒事，第四次福岡機場問我有沒有帶金條要我過安檢門被摸遍，我明明長得很無害。」

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此文曝光後，網友紛紛留言「我也是！在日本每次都被搜，身體被摸遍，重點我還帶兩個小孩」、「可能你長得像中國人，你下次用日文說你是台灣人試試看」、「單人去日本的時候有被搜過行李，原因是帶去的箱子太大。海關打開發現是半空的時候呆住了，然後疑惑地問我souvenirs？」。

也有人回憶，「以前有一次入境，最後一關要檢查行李的地方，海關會問很多問題，因為聽不懂，就全部說No，然後海關＜臉色很差＞叫我把箱子打開，我打開28行李箱裡面還有一個20的空行李箱，還有一個購物袋，加1.2件衣服而已。瞬間海關變得超級親切」。

更有人指出，「也可能是妳某一次去日本時，被隨機抽到Secondary Security Screening Selection（二次安檢），這個被抽中一次後，會有點像被貼標籤，下一次入境再被二次檢查的機率超高。」

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