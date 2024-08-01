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安親班參訪南消麻豆消防隊　學習正確防火知識

▲台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動，邀請當地教育機構「麻豆吉的堡」的小朋友來隊部參訪師生總計約200人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。

▲台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動當日由麻豆分隊中隊長廖鼎鈞擔任主講及麻豆婦宣分隊協助宣導，本次防火宣導主要推廣內容包括：防火常識教育、逃生避難訓練、火災應急處置、防災生活習慣，另現場展示了各種消防車輛和救災裝備。麻豆吉的堡主任林宜靜感謝這次活動讓孩子們學習如何在火災發生時保護自己和家人的安全，並將所學知識分享給親友。

此外，本次宣導特別強調選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能的爐具，以及推廣獨立式或連動式住宅用火災警報器的重要性，以進一步提高家庭的防火安全。

▲台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，持續推廣多元化防災教育是市政府的施政理念之一！第一道防線仍是民眾自身應有防災觀念並且全家大小都要去重視及落實，並強調未來民眾有需參訪消防隊或舉辦防火宣導可直接與當地消防隊洽談。

▲台南市消防局第二大隊致力推廣防火防災知識向下紮根，31日與1日於麻豆消防分隊各舉辦了2場兒童防火教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，麻豆分隊透過宣導活動防範未然，希望提升市民的防災意識。呼籲鄉親朋友，在暑假期間特別注意兒童的自身安全，消防隊將推廣防火、防溺、逃生和避難的基本常識，增加民眾的防火警覺。

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