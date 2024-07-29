快訊／台南麻豆魚塭再傳溺水　消防人員搶救上岸人已身亡

▲台南市麻豆區北勢里北勢寮一處魚塭晚上傳出有人溺水，消防人員到場救起1名吳姓男子，惟人已明顯死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區一處魚塭，29日下午2時49分許傳出有人溺水，64歲黃姓男子經搶救送醫仍不治身亡，而29日晚上8時31分許，麻豆區北勢里北勢寮一處魚塭也傳出有人溺水，麻豆消防分隊派出6車10人前往搶救，惟救起1名65歲吳姓男子人已身亡。

台南市消防局119勤務中心於29日晚上8時31分許據報，麻豆區北勢里北勢寮一處魚塭傳出有人溺水，麻豆消防分隊出動6車10人前往搶救，消防人員到場，據報案人表示，他為送貨司機，平常在魚塭工作65歲吳姓男子疑似失蹤，其工具均留在現場，但人沒看見，他通知家屬於晚上8時到場找尋仍未發現，且家屬表示吳男平時天黑前就會回，懷疑他落水。

消防人員馬上仔細搜尋後，晚上9時54分許在魚塭處發現溺者，於晚上10時將人搶上岸，發現溺者為該名失蹤的吳姓男子，但人已明顯死亡，經家屬確認後交市警麻豆分局警方查處，初步懷疑吳男係不慎失足落水。目前由麻豆分局報請檢察官相驗，查明確實死因中。

據了解，台南七股區一處魚塭，29日下午2時49分許，也傳1名64歲黃姓男子溺水，經消防人員搶救上岸，人已無呼吸心跳等生命跡象，經同步以救護車送往佳里奇美醫院急救，仍於下午近5時許宣告不治身亡。目前由市警佳里分局報請檢察官相驗，進一步查明死因中。