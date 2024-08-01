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社會 社會焦點 保障人權

獨／消防警笛狂響閃燈60秒！救災車原地不動　「特殊任務」讓人淚崩

▲8月1日凌晨，高雄新興消防隊部傳出警笛聲，所有車輛閃爍警示燈，時間長達60秒。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局新興分隊在1日凌晨0點，所有車輛的警鳴器同時響起，尖銳的鳴笛聲劃破空氣，在深夜裡顯得格外響亮。不過，現場救災車輛原地不動，一輛都沒有開出。原來，這已經是9年來的傳統，目的是為了紀念2014年八一氣爆中殉職的消防員們。為此，還有曾參與救災的義消特別到場錄下這一刻，令人為之動容。

7月31日的晚間11點50分，新興分隊的隊員來到車庫，逐一調整救災車輛位置，看似要出勤，但卻一輛車都未出動，最終隨著時間慢慢接近午夜，一名穿著便服的小隊長，拿著無線電就站在消防車輛的路口處，似乎在等待什麼？直到8月1日的凌晨零點整，只見他拿起無線電喊了一聲「開啟」，現場頓時警笛大作。

▲八月一日凌晨，新興消防隊部傳出警笛聲，所有車輛閃爍警示燈 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新興消防分隊迪小隊長拿無線電下令「開啟警示燈」 。（圖／記者吳奕靖攝）

這一刻，新興分隊所屬車輛的警笛全響、警示燈全亮，聲音大在深夜當中格外清晰，整個過程持續了1分鐘，但卻沒有一輛車駛出，因為他們正在進行一項特殊任務，目的是紀念在2014年八一氣爆殉職的消防弟兄們，其中也包括當時新興分隊的消防員莊政潔。

一分鐘過去，指揮的消防小隊長透過無線電下令關掉聲音與燈光，然後默默的走進分隊，他什麼也沒有多說，因為自從氣爆發生之後，每逢8月1日，分隊都會透過這個方式來紀念，雖然不少人已經退休了，但這項儀式已經變成傳統，為的就是告訴殉職兄弟：「全隊未曾忘記那一夜，也未曾忘記為了救災而犧牲的你們」，因為八一氣爆災難造成32人死亡，其中包含7名警義消，分別是消防局主祕林基澤、消防員莊政潔、黃國棟、劉耀文、王中以及義消黃尚強、陶廷舟七人不幸罹難。

如今隨著時間推移，今年已經是氣爆發生的第十年，有一群藝術工作者特別來取景拍攝，還有一名當年也參加救災的義消，令人欣慰。

▲八月一日凌晨，新興消防隊部傳出警笛聲，所有車輛閃爍警示燈 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經參與救災的蔡姓義消特別到場拍攝紀錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

到場參與的蔡姓義消是在瑞隆消防分隊，他回憶，那一年他29歲：「我當初有參與八一氣爆救災的活動，也因為參與救災，讓我從事有關救災醫療跟救護工作，回想起當天的情況，當時我已經要睡覺了，但聽到自己住家附近突然有『碰』的一聲巨響，還以為是地震，後來才發現是很大規模的爆炸。」

如今看到這一幕，蔡姓義消坦言，真的覺得很感動，因為「總是要有人記得、記取這個沉重、沉重的記憶，才可以讓這個城市變得更好、更安全。」

▲八月一日凌晨，新興消防隊部傳出警笛聲，所有車輛閃爍警示燈 。（圖／記者吳奕靖攝）

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