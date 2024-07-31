颱風救援展現英勇　南消四大頒發獎勵金致敬消防人員

▲消防人員辛苦救災，台南市義消第四大隊由林窓堂大隊長及李偉智團長，特別至南消四大隊各分隊頒發救災獎勵金，以此來鼓舞士氣。（，圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風期間，導致台南多個行政區積淹水，也發生多起民眾受困急需救援的案件，消防人員不顧自身安危，奮力搶救，挽救了無數生命和財產安全，為了感謝辛苦付出的警義消，台南市義消第四大隊由林窓堂大隊長及李偉智團長，特別至各分隊頒發救災獎勵金，以此來鼓舞士氣。

凱米颱風期間，南消四大隊新化分隊協助國道三號南下車輛翻覆平面道路脫困救護及北勢尾虎頭溪畔工廠淹水疏散2人2犬；左鎮分隊協助左鎮區公所疏散撤離15位民眾及在左鎮露營區湍急溪流和山上分隊一同成功救援出3人；安定分隊與安定區公所及國軍共同救援出受困於低窪處貨櫃屋之51人以及協助獨居老人脫困；善化分隊即時救助受困曾文溪畔3名民眾，另外第四大隊南科、新市、大內等分隊也支援後壁、鹽水等淹水重災區及永康區車燈工廠大火。

義消第四大隊大隊長林窓堂表示，這些警義消人員在颱風期間的英勇表現值得我們每一個人尊敬和感謝。獎勵金是對他們的肯定與鼓勵，希望他們能夠一如既往地堅守崗位，為市民的安全保駕護航。

第四大隊大隊長蔡國保亦表示，能夠為市民服務是消防人員的榮幸，獎勵金讓消防人員感受到來自社會的支持和關懷，未來將更加努力地投入工作，提升救災能力，確保市民的生命財產安全。

消防局局長李明峯呼籲，救災不分你我，守護家園安全，有賴大家同心一志，歡迎台南市年滿18歲以上，有志於拯救生命的熱血市民朋友一同加入守護家園義消行列。