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南消七大新式人員管制APP上線　提升消防救災安全！

▲台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來，消防人員殉職案件頻傳，為保障消防人員的救災安全，台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代了傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。

▲台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了使消防人員熟悉操作「新式人員管制APP」，第七大隊於31日在南區棕櫚灣大樓舉辦高樓火災應變搶救演練。演練情境設計為大樓10樓住戶發生火災，且有民眾受困。消防隊到達現場後，迅速成立指揮站並分派任務，包括滅火攻擊、人員搜救、建立安全逃生通道以及確保無線電通訊暢通等，並實際運用新式人員管制，成效卓著。

▲台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，透過新式人員管制APP，安全管制人員可以確實掌握入室人員的資訊。目前，大隊轄下7個分隊均配有管制平板及個人NFC名牌。未來將在各式訓練、演練及實際火場中運用，以保障消防人員的安全。

▲台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，研發「新式人員管制APP」，該APP利用NFC傳輸技術，迅速將消防人員的資訊記錄於管制平板上，取代傳統的安全管制方式，大大提升消防人員救災安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局一直以來鼓勵消防同仁創新。現在科技產品日益普及，如何運用在消防救災上以保障同仁安全，是一大課題。消防局將持續補充消防人力、採購新式裝備，以保障消防人員的安全。另外，局長李明峯亦呼籲，目前正值颱風時節，各大網路及賣場設有防颱專區，提醒民眾應提前做好防災準備，保護自己生命財產的安全。

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