愛犬狂嗅！紐西蘭女子驚見「全裸女屍」　真相曝光

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭一名女子在新普利茅斯南部海邊遛狗時，突然發現疑似一具全身赤裸的女屍，嚇得立刻報警。警方獲報後趕抵現場，起初也以為那是一具屍體，但其中一名員警卻突然用腳碰了碰，一翻過來才發現那是性愛娃娃。

A woman called the police when she found what she thought was a headless corpse naked lying naked on a beach.https://t.co/9quUPdR6Yk — news.com.au (@newscomauHQ) July 31, 2024

▲員警卻突然用腳碰了碰，一翻過來才發現那是性愛娃娃。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）等報導，事發於7月30日，女子考德里（Alice Cowdrey）發現愛犬賽迪在海灘上嗅東西，沒想到走近一看這才驚覺是形似女子的人體身軀。不只如此，當她發現眼前的軀幹沒有頭部時，當場嚇壞，「我有看到指甲、腳趾，非常逼真」。

考德里立刻報警，擔心有殺人犯在逃，警方獲報後，出動3名員警到場處理。員警第一眼看到時也以為是屍體，但其中一名員警卻是伸腳碰了碰，考德里當時心想，若那是真的屍體，警察應該不會輕易這樣做，「然後（警察）把它翻過來，正面看起來更逼真，所有細節都有，但很顯然，那是個性愛娃娃」。

這讓考德里當場鬆了一口氣，也覺得她因為性愛娃娃報警感到相當不好意思，但警方告訴她其實做得很對，3名員警事後聯手把性愛娃娃拖回他們的車上。依據網路資料，一個性愛娃娃要價數千紐幣，至於性愛娃娃為何會出現在海邊，考德里一點頭緒也沒有。