愛犬狂嗅！紐西蘭女子驚見「全裸女屍」　真相曝光

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭一名女子在新普利茅斯南部海邊遛狗時,突然發現疑似一具全身赤裸的女屍,嚇得立刻報警。警方獲報後趕抵現場,起初也以為那是一具屍體,但其中一名員警卻突然用腳碰了碰,一翻過來才發現那是性愛娃娃。

A woman called the police when she found what she thought was a headless corpse naked lying naked on a beach.https://t.co/9quUPdR6Yk