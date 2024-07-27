單身趴準新郎「80％會出軌」　脫衣舞孃：醜男照樣偷腥

▲擁有超過百萬IG粉絲的澳洲網紅海莉。（圖／翻攝自IG／@itshayleydavies，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

擁有超過百萬IG粉絲的澳洲網紅海莉（Hayley Davies）曾在脫衣舞俱樂部工作，依照過往的工作經驗，她表示，80%的男人會在婚前單身派對上出軌，「長得不好看或長得帥的都一樣會外遇。」

根據《紐約郵報》報導，現年25歲的海莉說，她過去在澳洲一間脫衣舞俱樂部工作時，常常有新郎到該處舉辦單身派對，「我敢說，大多數的新郎和他們的朋友，都會嘗試跟你發生親密行為。」

海莉說，當她在單身派對上表演，常會使用泡沫來增加氣氛，當觀眾身上被噴到泡沫後，會由脫衣舞孃負責清理，「大多數的男人會趁這個機會採取行動。」

她強調，她不認為男性去脫衣舞俱樂部舉行單身派對有何不妥，但這些男性時常把這件事當成出軌的藉口，「這些男人認為和脫衣舞孃有親密接觸不算出軌。」

不過，海莉也指出，儘管她不認同男性的這種行為，但她的工作就是從這些男性身上賺錢，而不是成為他們的道德守護者，「這是他們自己的責任。」

她也坦言，會出軌的男人沒有什麼特點，幾乎不可能分辨哪種男人比較忠誠，「長得不好看或長得帥的都一樣會出軌，沒有人是安全的，你不會相信我手機裡有多少已婚男性的聯繫方式。」