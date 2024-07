為金牌拼了！澳曲棍球員訓練受傷　不想錯過奧運「截肢」上場

▲澳洲曲棍球選手道森(倒地黃衣者)為了參加奧運截肢。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

澳洲曲棍球選手道森(Matt Dawson)在參加奧運會2周前意外受傷,導致右手手指嚴重骨折,恐將粉碎這名運動員3度參加奧運會的夢想。然而,為了實現他的奧運夢,這名30歲選手毅然選擇接受截肢手術,切除部分手指,保住自己參加巴黎奧運的名額。

綜合外媒報導,道森2周前在伯斯(Perth)的一次訓練中,意外被曲棍球棒擊中,導致右手無名指末端幾乎完全斷掉。起初,醫師建議他在手指打上石膏,休息4到6個月等待傷勢復原,但這也意味著道森將錯過今年夏天在巴黎舉行的奧運會,而且未來也不保證手指能回到原來的狀態。

於是,醫師提出了另一個建議,就是接受截肢手術,讓外科醫生截去他右手無名指末端大約一英寸(約2.5公分)的地方,這樣預計在10天內就能夠恢復比賽,而道森也在深思熟慮後,與醫師共同決定要動手術。

Australian hockey player Matt Dawson had part of his right ring finger amputated to ensure he could compete at the 2024 Olympics.



Dawson's hand was injured when it was struck by a hockey stick and to speed up his recovery, he chose amputation over a cast pic.twitter.com/pHEkgxYnGz