為金牌拼了！澳曲棍球員訓練受傷　不想錯過奧運「截肢」上場

▲澳洲曲棍球選手道森（倒地黃衣者）為了參加奧運截肢。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／編譯
澳洲曲棍球選手道森（Matt Dawson）在參加奧運會2周前意外受傷，導致右手手指嚴重骨折，恐將粉碎這名運動員3度參加奧運會的夢想。然而，為了實現他的奧運夢，這名30歲選手毅然選擇接受截肢手術，切除部分手指，保住自己參加巴黎奧運的名額。
綜合外媒報導，道森2周前在伯斯（Perth）的一次訓練中，意外被曲棍球棒擊中，導致右手無名指末端幾乎完全斷掉。起初，醫師建議他在手指打上石膏，休息4到6個月等待傷勢復原，但這也意味著道森將錯過今年夏天在巴黎舉行的奧運會，而且未來也不保證手指能回到原來的狀態。
於是，醫師提出了另一個建議，就是接受截肢手術，讓外科醫生截去他右手無名指末端大約一英寸（約2.5公分）的地方，這樣預計在10天內就能夠恢復比賽，而道森也在深思熟慮後，與醫師共同決定要動手術。
Australian hockey player Matt Dawson had part of his right ring finger amputated to ensure he could compete at the 2024 Olympics.— ESPN UK (@ESPNUK) July 26, 2024
Dawson's hand was injured when it was struck by a hockey stick and to speed up his recovery, he chose amputation over a cast pic.twitter.com/pHEkgxYnGz
道森透露，他與醫師討論手術計畫後，給妻子打了一通電話。儘管妻子警告他不要草率地做出決定，但道森最終還是決定要接受手術，「這可能會是我最後一次參加奧運，如果我覺得自己還是在最好的狀態，那這就是我要做的，而且如果我最後能贏下金牌，這個代價我想還可以接受。」
對於道森的決定，澳洲隊教練巴屈（Colin Batch）表示，這是令人難以置信的承諾表現，「道森竭盡全力去巴黎比賽。我不確定我是否能做到這一點，但他做到了，這真的很厲害。」目前，道森正在巴黎參加他與澳洲笑翠鳥曲棍球隊（Kookaburras）的第3次奧運會。他們即將在27日迎戰阿根廷隊。
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