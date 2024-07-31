外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　畫面震撼2萬人

▲外面是一片汪洋。（圖／翻攝自臉書／芳榮米廠）

記者周亭瑋／綜合報導

位在台南市後壁區「傳承近百年」的芳榮米廠，日前在凱米颱風入侵之際，歷經了3天驚心動魄的抗水歷程，日前粉專也PO出畫面，只見防洪閘門成功守住廠區，而外面則是一片汪洋，此景狂吸超過2萬人朝聖按讚，直呼「最驚奇的不是汪洋大海，而是超強擋板」、「有遠見的老闆」。

芳榮米廠日前PO出影片，表示「凱米颱風終於離開了，連續3天繃緊神經無法入眠，一直在跟大雨抗戰！後壁目前水已退，工廠平安未進水，努力與災後淤積抗戰中。」

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從畫面中可見，防水閘門外的道路，全被泥水淹沒，就像是一片汪洋；不過，廠區內只有些微積水，並未造成災情。

▲廠區內只有零星積水。（圖／翻攝自臉書／芳榮米廠）

對此，大票網友湧入留言，「防水閘門值得，有準備就安全」、「奮戰的精神，值得大家用新台幣來表示支持」、「這工廠很可以，外牆是真的強」、「太可怕了，若沒有閘門，後果真難以想像」、「這個老闆厲害」、「太厲害了這個防水閘門」、「內外兩個世界，平安」、「這樣減少了很多損失」。

另外，也有人好奇，當時雨勢這麼大，場內的水是如何排出？而小編則透露，「出動了10台抽水機！跟大雨賽跑。」