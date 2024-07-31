和逸飯店•台南西門館Cozzi KITCHÉN南洋新菜上市　來場「爸王餐」親子約會

▲和逸飯店•台南西門館為迎接暑假親子出遊高峰，量身打造一系列趣味活動，8月1日起，入住旅客可參加以奧運為主題的「COZZI運動會找球趣」闖關遊戲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館為迎接暑假親子出遊高峰，量身打造一系列趣味活動，8月1日起，入住旅客可參加以奧運為主題的「COZZI運動會找球趣」闖關遊戲，不僅為奧運選手加油應援，同步藉由遊戲讓孩子探索運動球類賽事。

而旗下Cozzi KITCHÉN卡通頻道派對歡樂廚房，8月1日起推出全新下午茶「南島夏日」，嚴選南洋風味海陸料理搭配秘製醬汁，道道清爽開胃。同時歡慶父親節，8月8日至8月11日，爸爸入住和逸飯店•台南西門館或於Cozzi KITCHÉN餐廳用餐，出示身份證件即贈送啤酒乙罐，Facebook粉絲團同步舉辦「爸王餐」線上活動，互動留言父親節最想與爸爸做的事，就有機會跟爸爸一同免費體驗下午茶新套餐。

炎炎夏日來點清爽開胃小點，Cozzi KITCHÉN餐廳以南洋風味為主題推出「南島夏日」下午茶新菜，親子分享套餐優惠價799元(另加10%服務費)，可任選2份餐點及2杯飲料，預訂再加碼送奇趣操場暢玩體驗(價值399元)。

餐點內容包含以涼拌青木瓜絲搭配Q彈鮮蝦的「泰式鮮蝦沙拉佐金錢蝦餅」，炸至金黃酥脆的蝦餅吃得到整隻蝦仁內餡，附上特調泰式酸辣醬，酸爽開胃。東南亞最受歡迎的街頭小吃「南洋沙嗲雞肉串」，選用多種辛香料調配醃製的雞柳，燒烤後搭配沙嗲醬一起享用，雞肉多汁，醬香味美，非常道地。消暑甜點不能少，「盛夏繽紛水果聖代」以當季芒果融合濃郁的瑞士頂級巧克力蛋糕與新鮮果泥，另外飲品推出泰國道地的「手標泰式奶茶」和大人小孩都愛的「美祿恐龍」可可飲，輕鬆來場餐桌上的東南亞味蕾旅行，一次滿足大人及小孩的胃。

和逸飯店‧台南西門館是全台唯一與卡通頻道聯名的親子旅宿，遊樂設施豐富多元，最適合大小朋友待在飯店瘋玩一整天，絕對是今夏抗暑最佳方案，此外，父親節當週8月8日至8月11日，爸爸入住或於Cozzi KITCHÉN餐廳用餐，且為AMAZZING CLUB會員，出示身份證件還能免費兌換啤酒乙罐。暑假更祭出限定卡通玩偶「飛天小女警啦啦隊」系列、「熊熊遇見你海灘郊遊」系列，現在預訂「卡通明星大聯萌」住房專案，入住即贈送限定版卡通玩偶及卡通主題備品。