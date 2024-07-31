台南上半年車禍死亡人數76人　加強大型車事故防制強化源頭管理取締

▲台南市6月份單月涉及大型車事故死亡案件較高，市長黃偉哲要求持續強化大型車源頭管理，並加強執法及查核勤務，及落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業，維護用路安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲30日主持南市7月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，據交通部事故統計顯示，台南市2024年1-4月期間30日死亡人數85人，較去年同期減少18人，減幅17.5%、1-6月車禍死亡人數76人，較去年同期減少22人減幅22.4%，整體事故雖仍呈現下降狀況。

惟6月份單月涉及大型車事故死亡案件相對較高，市長黃偉哲勉勵市府道安團隊持續強化大型車源頭管理，並加強執法及查核勤務，及落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業，維護市民朋友用路安全。

交通局局長王銘德表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，經統計2024年度上半年涉入事故死亡案件共計13件，佔了整體A1死亡事故近2成，並以營業大貨車比例最高，涉入死亡車種有7件為機車、3件自行車、3件行人，事故地點則集中於永康及仁德等工業區。

交通局長王銘德說，台南市轄內汽車貨運業者截至6月接近400家，現階段已強制全面配備「行車視野輔助裝置」及「轉彎及倒車警報裝置」，並列入定期檢驗項目，如何針對大型車輛源頭管理，促使業者及駕駛者的風險警惕，是市府道安團隊持續精進努力的方向。

交通局長王銘德指出，依據雲嘉南區域運輸研究中心分析近3年事故數據中，行人涉入大型車交通事故死亡類型以大型車直行及右轉彎比例最高，市府將依循「行人交通安全設施條例」推動重點，完善路口行人交通安全設施及行人空間，並持續落實道路障礙物排除及設置友善行人示範區，由點、線、面層次落實及提升安全用路環境。

另亦針對大型車行經道路攔檢稽查，加強大型車違規、未停讓行人及嚴重超速等惡性違規項目取締，以及透過多元管道加強交通安全用路觀念宣導，防制事故發生。

交通局也特別呼籲，駕駛大型車輛違反交通安全規則致人死亡狀況，依規定將吊銷該駕駛人駕照，且視情節輕重至少三年內不得重新考領，不僅影響自身工作權益及經濟損失，更將造成家庭破碎，提醒大型車業者應做好自我管理，定期檢查車輛及設備等狀況，並確保駕駛者發車前勿有酒駕、疲勞駕駛等情況，以保障用路人安全。