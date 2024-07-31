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社會 社會焦點 保障人權

獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66年

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區國泰世華蘭雅分行陳姓女行員，因投資股票、期貨遭套牢，竟挪用客戶共430萬餘元，更害公司被裁罰800萬，事情曝光後，她吃上官司丟工作，婚姻隨之破裂。士林地院今（31）日開庭，身形纖細的陳女全認罪，哽咽訴說每天花12小時跑外送，努力與被害人、公司達和解，並承諾每月償還1萬，預計需要花66年才能還清800萬。

▲▼ 銀行行員 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市士林區國泰世華前蘭雅分行陳姓女櫃員因投資股票遭套牢，陸續挪用客戶款項430萬餘元，連帶害銀行遭裁罰800萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

40歲陳女從2019年至2023年6月間任職銀行行員，卻在2022年12月間至隔年6月間因股票被套牢又得繳期貨保證金，動歪腦筋，盜蓋客戶印鑑取款，甚至得知親阿姨、鄰居帳號，利用權限重建磁條在自己存摺，偽簽盜領款項，前後得手430萬5136元，事後回補124萬2535元。

她當庭有氣無力說，已經與6名被害客戶達成調解，從去年10月起每月償還5000元，預計到123年10月能將124萬2535元償還完畢，至於害公司被金管會裁罰的800萬，也會在118年10月起以每月1萬還款，若款項順利還完得花大約66年8個月，自己真的很有誠意想要還錢，每天無論風雨烈日都花12小時在跑外送，同時還得顧2名孩子。

審判長納悶地問：「那妳知道從118年起每月需還款2萬元嗎？能負擔得起嗎？」陳女無奈地回應，當外送員月收入大約在5到6萬元，但還得撫養年邁父母、祖父母以及2名孩子，事情曝光後丈夫也與她結束婚姻，雖同住一個屋簷下，但她仍是孩子們主要的照顧者，她的語氣中充滿焦慮和無助，顯示出她在承擔沉重的家庭和經濟壓力下的艱辛和無奈。

▲▼ 除夕,春節,銀行,開運,發財金,錢母,數位,網銀,招財,財運。（圖／Pexels）

▲銀行陳姓女行員投資失利挪用客戶款項。（示意圖／Pexels）

審判長再進一步詢問當時動機時，陳女娓娓道來表示，家中經濟困境，本來想靠投資股票、期貨改善生活，不料卻被套牢，只好挪用客戶的錢補期貨保證金，否則將面臨被斷頭的風險。

其辯護律師指出，被告案發當時經濟不好，自己也血液流失貧血，種種原因下一時失慮，希望能給予緩刑宣告；國泰銀行代理人張炳煌表示，對於量刑沒有意見，依法判決。全案辯論終結，定於下月14日宣判。

全案起源於，去年6月29日沈姓客戶發現自己存款疑被盜取，內部稽查才發現陳女利用客戶繳稅、勞健保機會，以72次不法手段得手430萬餘元，檢方依行使偽造私文書、銀行職員背信等罪起訴，同時建請法院審酌陳女自白，且已繳回部分犯罪所得，其餘達成分期還款協議，列入量刑考量。

該銀行今年2月發佈新聞稿指出，第一時間主動清查可能受影響的客戶，以確保客戶權益，並向主管機關通報重大偶發事件，並解僱陳姓女櫃員，全案依法函送士林地檢署。

然而，金管會認銀行未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡款作業程序，及未確實督導員工遵守行為準則，顯示銀行未能執行內控，懲處800萬元。

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