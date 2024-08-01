不只哈尼雅！伊朗顧問、真主黨顧問也被殺　納坦雅胡示警

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡，在此之際，真主黨高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、伊朗軍事顧問貝迪（Milad Bedi）則是在黎巴嫩首都貝魯特命喪以色列的攻擊。以色列總理納坦雅胡如今避談哈尼雅之死，但他在7月31日晚間警告，以色列正準備應對伊朗及其地區代理人的襲擊，「未來的日子充滿挑戰」。

在哈尼雅死訊傳出後，外傳伊朗最高領袖已下令直接攻擊以色列。以色列時報指出，以色列7月31日處於高度戒備狀態，受到哈尼雅、舒庫爾與貝迪的死，以及後續可能發生的回應，加劇人們對於加薩衝突可能演變成更廣泛中東戰爭的擔憂。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）已敦促公眾保持警惕，聽從安全部門指示，「我們以前不希望發生戰爭，未來也不會，但我們必須做好準備」。

「我們已經準備好應對一切狀況」，以色列總理納坦雅胡說，以色列將團結一致，堅決反對任何威脅。以色列證實鎖定真主黨高階軍事指揮官舒庫爾發動攻擊，但納坦雅胡整場談話並未針對哈尼雅的死發表評論，未證實也沒有否認，隻字不提哈尼雅的名字。而伊朗與哈瑪斯則是譴責以色列攻擊哈尼雅。

以色列攻擊真主黨高階軍事指揮官舒庫爾，是為了報復真主黨對戈蘭高地發動的致命火箭攻擊12人死亡事件。以色列表示，舒庫爾對這起事件與以色列北部其他襲擊案負責。另據伊朗法斯通訊社，在以色列攻擊舒庫爾時，伊朗軍事顧問貝迪就在同棟大樓內，遺體於31日尋獲。

針對以色列與真主黨緊張情勢升溫，美國已調升對黎巴嫩的旅行警示至最高級別「請勿前往」，身在黎巴嫩南部或待在避難所的美國公民，應該離開當地。