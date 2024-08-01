東京迪士尼人氣設施「太空山」關閉了　網友不捨淚崩：3年後再見

▲東京迪士尼宣布太空山關閉維修。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本東京迪士尼樂園的人氣遊樂設施「太空山」於7月31日正式結束營運，以進行為期3年的翻修工程，預計2027年重新亮相。網友們看到消息，紛紛留言表示不捨與感謝。

東京迪士尼1983年開幕以來，「太空山」一直矗立在園區一角，成為深受遊客喜愛的設施，如今因為園區針對「明日世界」區域展開大規模整修，而必須暫時停止營運，預計2027年重新開放。

《HuffPost》報導，「太空山」於2006年10月也曾進行為期半年的整修。在未來3年翻新之後，將保留室內雲霄飛車，同時強化性能及特殊效果，「讓您享受比以往更驚險刺激的太空旅行。」

一名30多歲女遊客受訪時表示，「每次來迪士尼，我最想玩的就是太空山，從小時候就搭過很多次，現在看不到那景象了，真的很寂寞。」但是，她也非常期待3年後，搭乘全新面貌的太空山。

社群媒體上，許多網友留言分享「最後一次搭乘」的心聲，「我要哭了」、「從小就有的設施，真的很捨不得」、「小時候搭過太空山的我，如今也長大了」、「謝謝你，再見了，太空山」。