全紅嬋奪金「大解放討親親」　討不到「自己啵上去」隊友羞爆叫媽

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲跳水小將全紅嬋今（31）日與搭檔陳芋汐一起以壓倒性的優勢拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。賽後兩人接受採訪，全紅嬋突向陳芋汐「討親親」，但陳芋汐卻沒有反應，全紅嬋乾脆自己「啵上去」，讓陳芋汐害羞得轉頭大喊，「哎唷我的媽呀！」展現出兩人的好交情。

▼全紅嬋、陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水金牌。（圖／路透社）



全紅嬋此次巴黎奧運首戰是雙人跳水10公尺台，她與搭檔陳芋汐在第一跳就展現了「神同步」的雙人「水花消失術」，取得大幅領先，後面幾跳也完全壓制對手，五跳得分分別為56.40、54.6、80.1、85.44、82.56，總分359.10，遠超第二名北韓隊的315.90分，以壓倒性的優勢奪得金牌。

確定獲勝之後，全紅嬋整個人「大解放」，不只稍早比賽時的嚴肅神情完全消失不見，整個人還笑得非常燦爛，更像是無尾熊一樣跳到陳芋汐的身上讓對方抱她，甚至向陳芋汐「討拍拍」，令一旁的攝影師及其他選手見了都忍不住笑出來。

▼確定奪牌之後，全紅嬋像無尾熊一樣跳到陳芋汐身上，還向對方討拍拍。（圖／達志／美聯社）



賽後接受華文媒體訪問時，全紅嬋表示，「能拿到奧運雙人跳水的金牌非常開心，尤其是能跟我的搭擋一起站上最高領獎台……」接著，她突然表情古怪的把臉湊向一旁的陳芋汐。

陳芋汐看了一眼全紅嬋，似乎不明白她的意思，也把臉湊了過去，不料，全紅嬋竟突然靠過去「啵」了一下陳芋汐，令陳芋汐害羞的轉過頭去，驚慌大喊，「哎唷我的媽呀！」大家也才終於看懂，原來全紅嬋剛才是想「討親親」。

全紅嬋隨後笑著說，「不要嫌棄我啊！」同時，全紅嬋也代替仍傻在一旁的陳芋汐說出心聲，「我感覺她……妳是不是還在回想（比賽）動作啊？」

▼全紅嬋、陳芋汐展現神同步的好默契。（圖／路透社）



全紅嬋3年前東京奧運時拿下女子單人跳水10公尺台的金牌，並以「三跳滿分」466.2的總分打破奧運紀錄，且當時她才只有14歲，是隊伍裡面年齡最小的選手，也因此受到全球的關注，有如一顆橫空出世的超新星。

她的搭擋陳芋汐雖然名氣沒有她大，但其實也參加了東京奧運的同一場比賽，總分緊跟在全紅嬋之後，拿下了銀牌。兩人也在這之後組成了雙人搭擋，並很快稱霸大小賽事，搭擋至今3年已拿下無數面金牌。

▼兩人以壓倒性的高分取勝。（圖／路透社）

兩人相處的模式也非常特別，全紅嬋因為名氣大，常得接受媒體訪問，但每次她都喜歡拉著陳芋汐一起，「陳芋汐很會講話，我不會講，誰更能講，就多講一點！」也因此，經常可以看見全紅嬋躲在陳芋汐的後面，好像陳芋汐是她的代言人一樣，除非真的躲不掉了，才會「開金口」說幾句話。

此次賽前，全紅嬋受訪表示，東京奧運時年紀比較小，還很懵懂，覺得只是一場比賽，但這次巴黎奧運就很重視了。

▼全紅嬋得獎後非常開心，抓著娃娃讓媒體拍照。（圖／路透社）



全紅嬋也說，現在對自己要求很高，做不到也會堅持去把它做到為止，「特別想跟陳芋汐一起手牽手站上最高領獎台，哇，那種感覺就來了。」

談到全紅嬋，陳芋汐說，「非常幸運能和她一起站在奧運的舞台上，有一種我背後有她的感覺，確實是因為全紅嬋的出現，我也在不斷督促自己進步。」

全紅嬋、陳芋汐都已經達成了對搭擋的承諾，兩人8月5日還將參加女子單人10公尺跳台預賽，有望繼東京奧運後，再度包辦此項目的金牌、銀牌。

▼全紅嬋、陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製）

