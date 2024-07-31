盧秀燕訪美來回奔波2趟！坦言「累但值得」　是否接黨魁7字回應了

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

凱米颱風日前強襲台灣，台中市長盧秀燕訪美緊急返台，在凱米陸警結束後，才再度飛往美國繼續拜訪行程。盧秀燕訪美結束於31日凌晨抵台，表示這趟訪美有一點點累，但收穫很大，面對媒體提問，是否有可能接下黨主席一職，她則笑回「我就是專心市政」。

▲台中市長盧秀燕訪美行程結束。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

盧秀燕22日晚間10時飛往美國進行拜訪行程，但她一落地卻得知，台中因凱米颱風路徑南移風雨增強，隨即訂機票返台，並於24日凌晨5時抵達桃園國際機場，待26日上午陸上颱風警報順利解除後，才又於當天晚間10時再度飛往美國繼續行程，她行程結束後，於31日清晨4時20分飛抵台灣。

盧秀燕在入境大廳接受媒體訪問，她表示，這次出訪非常成功，「我們的姐妹市、美國友人非常意外，因為我在颱風之後願意再度到美國去拜訪，所以他們非常高興，也看到我們的誠意，覺得我們很有誠信，我想這對於未來台中市跟美方之間，大家的交流或是合作會很有幫助 ，這是我覺得滿成功的地方。」

盧秀燕認為，訪美過程中也很成功行銷台中，現在已經是一個「科技台中」，「我們的城市有半導體、有晶圓，而且有完整的尖端科技智慧產業鏈，所以我們也向國際及向美方宣傳，投資台中一定是非常正確的。」

另外，盧秀燕指出，跟在美僑胞之間也有很好的互動跟交流，宣慰了僑胞。「最後這幾天，我們也拜訪了在海外打拚的台商，他們看到自己城市的行政團隊，能夠去給他們加油打氣，非常感動。我們也看到他們在海外打拚，讓我們台中能夠被看見，這相當令人感動，所以我覺得這次收穫很大，而且也非常成功。」

盧秀燕表示，去做城市交流，另一方面也是希望國際友人或姐妹市越來越多，就像「開蘭第一人」吳沙所說的「路若會通，子孫會成功」，所以透過這些國際交流，可以讓城市和市民朋友，在國際之間有更多朋友、得到更多照顧。

面對媒體提問，在短時間內往返台、美是否會感覺累，盧秀燕坦言，「有一點點累了，不過還是很值得，為了城市，再累也心甘情願，而且我覺得收穫很大、很成功，這樣子就值得了。」

至於是否有拜訪其他國家的規劃，盧秀燕回應，「讓我喘一口氣，有消息再跟大家報告」；另外，針對有黨員期待盧秀燕接下黨主席職務一事，她則笑稱，「我就是專心市政。 」