賣過期肉！日本和牛EMPEROR高調復業　台中衛生局怒：天天上門查

▲和牛EMPEROR高調宣布復業，內部可看到員工在作業，但見到媒體前來，趕緊掛上「休息中」的牌子。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

平均客單價4000元，卻涉嫌賣過期牛肉的台中高檔日式燒肉店「和牛EMPEROR」，今年4月間遭台中衛生局勒令停業，近日卻高調在臉書宣布，將於8月5日復業。消息傳出連衛生局都不敢置信，直言公權力不容挑戰，表明若開業會天天上門稽查，查一次、罰一次！

和牛EMPEROR當時被查出疑使用過期食材，廚房內不僅查獲大量過期和牛牛肉，甚至連冷面、豆瓣醬、濃縮果汁等也都過期，累計共12項過期食材，衛生局勒令停業並重罰144萬。

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▲和牛EMPEROR單方面宣布復業，衛生局透露，將會天天上門稽查，查一次、罰一次。（圖／記者游瓊華攝）



據了解，144萬元的罰鍰，和牛EMPEROR分成8期分期付款，至今也才繳交2期、共36萬元，也因為罰鍰還沒繳清，當初檢舉的吹哨者，到現在一毛錢也還沒拿到。

昨天復業消息傳出，不少媒體趕到店家想問說法，但店家看到大批媒體前來就緊急高掛「休憩中」牌子，但內部仍看得到員工在進行作業。

衛生局表示，已經通知業者來說明，為何在勒停下卻宣布復業，也強調公權力絕對不容挑戰，「業者如果開業，就會天天上門稽查，查一次、罰一次」。