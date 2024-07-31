賴清德下令黨公職助凱米受災戶申請補助　要政院「化被動為主動」

▲總統賴清德勘災。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

凱米颱風肆虐，中南部災情慘重。據轉述，民進黨主席賴清德今（31日）主持中執會時，要求黨公職在範圍所及內協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請。而不少中常委、中執委反應中南部災後處置狀況、及補助申請複雜等問題，賴清德會中一一紀錄，並責成行政院長卓榮泰「化被動為主動」，和各地縣市政府以及委員商討未來進一步治水藍圖跟關鍵計畫，要主動執行。

據轉述，賴清德今中執會中表示，上週凱米颱風來襲，造成全國超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失，目前累計超過數十億元；許多地區也發生淹水、土石流，造成國人房屋、車輛等生命財產的災損。當時也正在一年一度的「漢光演習」，在颱風開始造成影響後，國軍也立即轉為救災任務，全力投入守護國人生命財產安全的工作。中央政府各部會，也在各地方政府、以及黨公職的配合之下，連日兵分多路勘災，掌握第一線的狀況。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



賴清德指出，行政院也已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。接下來，也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。

賴清德說明，這次颱風的災情，也顯示在極端氣候下，強化社會韌性的重要性。要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施。社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應。

會中也有不少中常委反應凱米颱風災後處置，王定宇建議，泡水車部分，目前汽車補助2萬、機車2千，應該對換車的部分評估補助。林俊憲也指出，補償措施申請程序應該一切從簡。

陳亭妃認為，農業、漁業、牧業各自有不同災損，但補助條件不一致，建議中央標準齊一，尤其程序上標準要一致，且雖然公告過災損標準，但已經很久沒變了，以牧業來講，一隻雞補助20元，但已經是很久以前的成本計算，經過物價波動應該再提升。蘇治芬也建議，關於雲林災情，一部分原因是因為大排在施工，除補償外也要有進一步升級措施，不要只是撒幣。

台南市長黃偉哲則表示，莫拉克風災後，台南淹水面積是5萬公頃，這次淹水範圍則是700公頃，可看出政府治水努力，但還要精進，災損認定部分農業、牧業比較方便，但漁業現行認定標準相對保守且複雜，進度會相對慢，中央應該有進一步認定標準。

對於中常委反應狀況，賴清德在會中也一一紀錄，並責成行政院長卓榮泰「化被動為主動」，和各地縣市政府以及委員商討未來進一步治水藍圖跟關鍵計畫，要主動執行。

