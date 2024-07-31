100%達陣！慈大後中醫學系國考再創佳績　47名報考全通過

▲慈濟大學學士後中醫學系取得100%通過率的優秀成績。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

考選部「113年第二次專技人員高等考試」中醫師第二階段考試7月30日放榜，慈濟大學學士後中醫學系取得100%通過率的優秀成績，再次證明了慈大後中醫學系學生的實力與優質。





慈濟大學的教育重視理論與實務的結合，再加上有慈濟四大志業提供學生多元學習環境，各學系也會依各自特性做特別規劃，幫助學生更好地準備和應對證照考試。因此，自創校以來，每年都維持高通過率優良傳統，甫放榜的「113年第二次專技人員高等考試」中醫師第二階段考試，學士後中醫學系應屆畢業生47位報考、47位全數通過，拿下100%通過率，展現了學校在專業教育和人才培育方面的卓越表現，也是對師生共同努力的最佳肯定。

▲學士後中醫學系應屆畢業生47位報考、47位全數通過。

應屆畢業生許芫瑄表示，慈大後中醫學系教學資源豐富，除了在學期間的多元教學方式以及來自全台各地的強力師資陣容外，寒暑假期間也提供學生許多的臨床跟診以及國際交流的機會，讓學生們能結合課堂所學，這樣的實踐教學無疑是幫助同學們通過國考的一大利器。

學士後中醫學系系主任林宜信教授表示，學校十分重視學生的學習環境和資源提供，而慈大中醫師國考高通過率秘訣，第一是師長用心教學，而歷屆學長姊也會輔導及經驗傳承。其次是系上提供舒適的溫書環境，再加上師長平日的教學內容，也會兼顧國考內容。其三，創造環境讓同學們可以無後顧之憂全心面對考試。此外，林主任表示慈大學習過程中重視人文涵養及心理素質，也是國考品質的關鍵因素。例如，「無語良師」課程，讓同學更謙卑、更有同理心、也更認真學習。

慈濟大學陳宗鷹副校長表示，慈大為東部唯一設有醫學院的大學，專業與人文兼具是慈大教育的特色，取得證照亦是專業能力的展現，感恩慈濟醫療志業提供學生實習及就業的機會，更感恩全球慈濟人的護持，讓慈濟大學的學生可以有豐富的學習資源，做好準備去面對證照考試及未來就業挑戰。未來，慈濟大學也將繼續提供最優質的教育資源，培養更多優秀的醫療專業人才，為社會健康貢獻一份力量。