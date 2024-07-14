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空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣再度拿下環境部112年「空氣品質維護與噪音管制績效考核」最高榮譽「特優」殊榮，創下「四連冠」的全國紀錄，為宜花東三縣市中唯一獲得「特優」之縣市，除積極配合環境部各項管制政策外，花蓮縣政府每年會自我進行空品總體檢，並制訂解決的方案，納入年度加強推動重點工作，使花蓮空氣品質良好日數（AQI≦100）達99%以上，為全國最優縣市。

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚在任內規劃的美好願景，打造優質「城市品牌」，推動城市發展，持續落實智慧、永續的施政雙軸，她指出，縣政府打造花蓮城市品牌，為維護潔淨空氣品質與優質永續環境，推動各項空氣品質維護工作，因花蓮南北狹長地型劣勢，為持續維護花蓮空氣品質，環保局在空品的管理上導入智慧科技監控，結合AI判讀快速反饋至稽查或污染控制人員，有效減少稽查人力並提升稽查效率，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在工廠管理上，花蓮4大廠空氣排放以24小時全年無休自動連續監測（CEMS）搭配電位檢核4G即時監測防弊，輔導華紙112年強化自主管理，導入無線射頻辨識系統（RFID）智慧巡檢並進行管線生命週期管理，及結合優化製程操作，112年高濃度異味事件日數由27%降至0%。

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外112年結合民間機構興建再生資源利用中心運用水泥旋窯結合高溫氣化爐去化垃圾的技術無排放廢氣，為確保鄉親呼吸道健康，環保局特別增加管道連續監測，並於和平DAKA園區內設置24小時電子看板公開監控數據，並邀請學者專家進廠輔導，雙管齊下為花蓮的好空氣品質把關。

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除此為維護降低敏感族群及幼孩童的健康，環保局特於校園周邊劃設空品維護區並於重點道路架設車牌辨識系統有效禁止高污染車輛進入，也透過智慧科技模擬AI智能判煙、營建工地AI智能管理、河川揚塵管制科技智能監控等技術精準預報、提前應變使柴油車煙霧判煙準確率達94%，工區及河川揚塵，連續4年零陳情，跨域合作方面與環、警、監合作執行花蓮夜未眠維護安寧，使112年車輛噪音陳情相較於111年下降58%，噪音各類陳情案件改善率提升了14.9%。

▲▼花蓮導入智慧科技監控，快速反饋至稽查或污染控制人員，讓縣內空氣品質管制減量有相當不錯的成效。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

推廣便民措施如紙錢收運、推動高污染車輛汰除定檢等到府服務等措施，環保局與民政處跨域合作推動環保禮炮車，目前共計有113台環保禮炮車公廟配合使用，112年首推第一家環保寺廟示範點由花蓮護國宮配合，室內已無香爐、使用電子香等環保祭祀作為，連神民也很環保。

徐榛蔚表示，透過落實全面的管控措施和持續督促執行的努力，才能實現空氣品質維護的目標，確保花蓮縣空氣品質優於國家標準，讓我們攜手合作，為居民提供更清新、更健康的生活環境，Hualien Hertz舒肺城市，健康，從呼吸開始，為花蓮打造更美好的未來。
 

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