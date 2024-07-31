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交通事故死亡「為韓國2倍」　李孟諺：道安講習依肇因推專屬課程

▲▼交通部長李孟諺視察台北市區監理所及機車路考。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺視察台北市區監理所業務及機車路考。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國內交通事故平均每10萬人死亡人數為韓國兩倍，其中機車事故占60%，交通部長李孟諺表示，未來將透過機車駕訓、道路訓練、精進筆試測驗、機車訓考制度，提升機車駕駛人安全，也期許公路局未來針對參加道安講習課程之違規駕駛人，研究肇事原因後，規劃專屬再教育課程，即時矯正違規行為。

交通部李孟諺部長今（31）日前往台北市區監理所視察監理業務，台北市區監理所長江澍人說明，交通部自108年推動機車駕駛訓練補助計畫，補助至駕訓班訓練的學員部分學費。為培養機車駕駛人道路駕駛技能及騎乘路感，112年4月推動試辦道路安全駕駛訓練課程，透過讓教練帶領學員在道路上訓練各種常見騎乘時常遇到的危險狀況，學習正確操作方式及防禦駕駛觀念。

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另公路局委外研究顯示，受駕訓班課程者違規風險減少56%，肇事風險降低35%，顯示經過完善之機車駕駛訓練後，駕駛人確能提升交通安全意識，降低事故發生。

交通部長李孟諺表示，國內交通事故平均每十萬人的死亡人數是韓國的兩倍，其中機車事故占60%，如何減少機車所帶來的事故或死亡率是當前面臨最大的挑戰，必須找到有效且好的方法改善，舉例來說，現在民眾對於通過路口有明顯感受到車輛停讓行人情形較以前進步，主要還是透過路口交通工程設施改善及路口停讓文化建立，讓現行行人死傷比率有所降低。

▲▼交通部長李孟諺視察台北市區監理所及機車路考。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺視察監理所業務。（圖／記者李姿慧攝）

李孟諺進一步指出，未來交通部將透過推動機車駕訓、道路訓練、精進筆路試測驗及其他精進機車訓考制度政策，提升機車駕駛人安全外，也期許公路局暨所轄各監理機關，站在第一線持續推動目前機車駕駛訓練補助，並針對應參加道安講習課程之違規駕駛人，研究肇事原因後規劃專屬再教育課程，以即時矯正違規行為。

公路局提醒，現行參與機車駕訓班並通過考試取得駕照，補助每人1300元訓練費；取得駕照後參與道路安全駕駛訓練課程，補助每人1200元訓練費，盼有意報考機車駕照或加強自身騎乘路感的民眾，均能善用這項資源，透過駕訓班完整的學術科教學，提升騎車上路安全。

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