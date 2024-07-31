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社會 社會焦點 保障人權

當極限運動場！單車騎士「飛越2層樓高」景觀橋　高雄警要開罰

記者賴文萱／高雄報導

近日在網路流傳一段影片，有單車騎士在高雄鼓山一號船渠景觀橋，上演極限單車耍特技，從兩層樓高的橋上半空飛越，整段過程全被紀錄下來。警方表示，該人行橋明確禁止自行車通行，將調閱監視器影像循線追查違規行為人，依法開罰。

▲▼當極限運動場！單車耍特技「飛越2層樓高」景觀橋　警要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲男子在景觀橋上騎單車耍特技，高雄警方將開罰。（圖／翻攝社會事新聞影音）

近日網傳7月30日在鼓山區有民眾違規騎乘單車，只見2名男子一前一後從約2層樓高的景觀橋上半空飛越，上演單車特技，另外，同一團體也在博愛路同盟路口，上演極限單車特技「翹孤輪過馬路」。

▲▼當極限運動場！單車耍特技「飛越2層樓高」景觀橋　警要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲在博愛路同盟路口，男子也上演極限單車特技「翹孤輪過馬路」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方表示，檢視該處正確地址為濱海二路段，至今未有接獲此類報案。經初步了解，影片中所顯示的慢車駕駛人違規行為，恐已構成《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第4款規定，即慢車駕駛人以危險方式駕車，最高可處新台幣1,200元罰鍰。

此外，經查濱海二路段人行橋進出口均設有禁止標誌，明確禁止騎乘自行車通行該處。違反者將依同法第74條第1項第1款規定，最高可處新台幣1,200元罰鍰。

鼓山分局將依據影片內容，調閱相關監視器畫面，循線追查違規行為人，並依法開罰。同時，警方也呼籲民眾，應嚴格遵守道路交通規定，正確駕駛車輛，以確保自身及他人之安全，避免因違規行為發生意外或受罰。

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